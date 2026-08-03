Người đàn ông ở Lâm Đồng đấm cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn

(VTC News) -

Ngày 3/8, Đại tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị phối hợp với Cơ quan điều tra, công an xã Di Linh củng cố hồ sơ xử lý vụ một người đàn ông ở xã Di Linh dùng tay đấm vào mặt lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ vào tối 2/8.

Sau khi chửi bới, ông D. dùng tay đấm vào mặt một cán bộ cảnh sát giao thông. Ảnh: Cắt từ video

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 2/8, ông Lâm Bảo D. (43 tuổi, trú xã Di Linh) đi xe máy di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng Bảo Lộc - Đà Lạt.

Khi đến khu vực chợ Di Linh, tổ công tác gồm Thượng úy Mai Trần Lăng và Đại úy Trần Mạnh Đoàn - Tổ phụ trách địa bàn Di Linh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ông D. dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, ông D. không chấp hành mà dùng tay đấm vào mặt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ rồi bỏ lại xe máy, đi bộ về nhà.

Vụ việc được người dân quay video và đưa lên mạng xã hội.

Sau khi xác minh vụ việc, Công an xã Di Linh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông D. để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, Công an phường Bình Phú, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h20 ngày 9/5, tổ công tác của Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (phường Bình Phú) thì phát hiện ông Đặng Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ phường Bình Phú) lái xe máy có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Hoàng ở mức 0,937 mg/l khí thở.

Trong lúc tổ công tác lập biên bản vi phạm, Nguyễn Minh Thành (44 tuổi, em ruột ông Hoàng) đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Sau đó, Thành dùng 2 ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ nhằm cản trở việc xử lý, tạo điều kiện cho anh trai lái xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương.