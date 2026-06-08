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Xuất bản ngày 08/06/2026 07:03 AM
Xuất bản ngày 08/06/2026 07:03 AM

Thua U19 Indonesia 1-2, U19 Việt Nam cần điều kiện gì để qua vòng bảng?

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

U19 Việt Nam phải chờ kết quả các bảng đấu khác để xác định cơ hội đi tiếp tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

Thất bại 1-2 trước U19 Indonesia khiến U19 Việt Nam mất ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Đại diện của bóng đá Việt Nam phải chờ kết quả có lợi ở các bảng khác để giành quyền vào bán kết theo suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo điều lệ giải, thành tích các đội nhì bảng A và B khi tính suất đi tiếp phải trừ đi kết quả thi đấu với đội cuối bảng (do bảng C chỉ có 3 đội). U19 Việt Nam được tính 3 điểm, 6 bàn thắng và 2 bàn thua. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chỉ vượt qua vòng bảng nếu các đội nhì bảng B, C kém hơn con số kể trên.

U19 Việt Nam đứng thứ hai tại bảng A. (Ảnh: VFF)

U19 Việt Nam đứng thứ hai tại bảng A. (Ảnh: VFF)

Tại bảng B, U19 Thái Lan và U19 Malaysia cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Cả 2 đội đều thắng 2 lượt trận đầu tiên trước U19 Singapore và U19 Brunei. Nếu U19 Thái Lan hoà U19 Malaysia ở lượt cuối diễn ra tối nay 8/6, U19 Việt Nam bị loại.

Trong trường hợp cặp đấu này có tỷ số chênh lệch, U19 Việt Nam so thành tích với đội thua. Kịch bản U19 Thái Lan (có chỉ só phụ rất tốt nhờ trận thắng U19 Brunei 9-0) đánh bại U19 Malaysia hoặc U19 Brunei đứng cuối bảng có lợi hơn đối với đại diện của bóng đá Việt Nam.

Tương tự, tại bảng C, nếu U19 Australia hoà U19 Campuchia, cả 2 đội đều có 4 điểm và U19 Việt Nam bị loại. U19 Australia đang có chỉ số phụ tốt (10). Trong khi đó, U19 Campuchia chắc chắn có thành tích kém U19 Việt Nam nếu họ thua U19 Australia.

Bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026

Bảng A

XHĐộiTHSĐ
1U19 Indonesia38-19
2U19 Việt Nam39-26
3U19 Myanmar33-93
4U19 Timor Leste31-90

Bảng B

XHĐộiTHSĐ
1U19 Thái Lan213-06
2U19 Malaysia27-06
3U19 Singapore20-70
4U19 Brunei20-130

Bảng C

XHĐộiTHSĐ
1U19 Australia110-03
2U19 Campuchia13-03
3U19 Philippines20-130
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