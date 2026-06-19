Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026: Bật tăng trở lại

Sáng 19/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, tăng 8 đồng so với ngày 18/6. Tỷ giá tại các ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với hôm qua.
Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026
Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank lúc 10h30 ngày 19/6/2026:
1 USD = 26.090,00 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.120,00 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.440,00 VND (bán)
Như vậy, tỷ giá USD tại Vietcombank sáng nay đồng loạt tăng 9 đồng ở cả ba hình thức giao dịch so với hôm qua.
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 19/6/2026
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 10h30 ngày 19/6/2026:
Ngân hàng
Mã ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt
Bán chuyển khoản
Vietcombank
USD
26.090,00
26.120,00
26.440,00
-
BIDV
USD
26.120
26.120
26.440
-
USD(1-2-5)
25.076
-
-
-
USD(10-20)
25.076
-
-
-
Agribank
USD
26.100,00
26.120,00
26.440
-
SHB
USD cash (Loại<50USD)
25.990
-
26.440
-
USD cash (Loại>=50USD)
26.170
-
26.440
-
USD (Transfer)
-
26.140
26.440
-
OCB
USD (100,50)
26.156
26.206
26.440
26.440
USD (20,10,5)
26.156
26.206
26.440
26.440
USD (1)
26.156
26.206
26.440
26.440
HDBank
USD(50,100)
26.100
26.130
26.440
26.440
USD(10,20)
26.030
26.130
26.440
26.440
USD(1,5)
26.030
26.130
26.440
26.440
VPBank
USD
-
26.167
26.440
-
USD-1-2-5-10-20
26.167
-
26.440
-
USD-50-100
26.167
-
26.440
-
MB
USD (USD 50-100)
26.121,00
26.121,00
26.440
26.440
USD (USD 5 - 20)
26.103,00
-
-
-
USD (Dưới 5 USD)
26.083,00
-
-
-
LPBank
USD ≥ 50
26.100
26.135
26.440
26.440
USD <50
26.095
-
-
-
Sacombank
USD
26.130
26.130
26.440
26.440
MSB
USD
26.110
26.140
26.440
26.440
NCB
USD (lớn)
25.750,00
26.000,00
26.440
26.440
USD (vừa)
25.740,00
26.000,00
26.440
26.440
USD (nhỏ)
25.730,00
26.000,00
26.440
26.440
Eximbank
USD (50-100)
26.110
26.140
26.440
26.440
USD (5-20)
25.960
26.140
26.440
26.440
USD (1-2)
24.633
26.140
26.440
26.440
VIB
USD
26.150,00
26.160,00
26.440,00
26.440,00
SeaBank
USD (50 & 100)
26.120,00
26.120,00
26.440,00
26.440,00
USD (5, 10, 20)
26.100,00
26.120,00
26.440,00
26.440,00
USD <5
26.030,00
26.120,00
26.440,00
26.440,00
TPBank
USD
26.106
26.120
26.440
26.440
PVComBank
USD (50 & 100)
26.080
26.110
26.440
26.440
USD (5, 10, 20)
26.070
26.110
26.440
26.440
USD (1 & 2)
26.070
26.110
26.440
26.440
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.
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