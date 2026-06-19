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Xuất bản ngày 19/06/2026 11:34 AM
Xuất bản ngày 19/06/2026 11:34 AM

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026: Bật tăng trở lại

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026 đảo chiều tăng trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó.

Sáng 19/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, tăng 8 đồng so với ngày 18/6. Tỷ giá tại các ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với hôm qua.

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank lúc 10h30 ngày 19/6/2026:

1 USD = 26.090,00 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.120,00 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.440,00 VND (bán)

Như vậy, tỷ giá USD tại Vietcombank sáng nay đồng loạt tăng 9 đồng ở cả ba hình thức giao dịch so với hôm qua.

Tỷ giá USD hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh: CNBC)

Tỷ giá USD hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh: CNBC)

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 19/6/2026

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 10h30 ngày 19/6/2026:

Ngân hàng

Mã ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt

Bán chuyển khoản

Vietcombank

USD

26.090,00

26.120,00

26.440,00

-

BIDV

USD

26.120

26.120

26.440

-

USD(1-2-5)

25.076

-

-

-

USD(10-20)

25.076

-

-

-

Agribank

USD

26.100,00

26.120,00

26.440

-

SHB

USD cash (Loại<50USD)

25.990

-

26.440

-

USD cash (Loại>=50USD)

26.170

-

26.440

-

USD (Transfer)

-

26.140

26.440

-

OCB

USD (100,50)

26.156

26.206

26.440

26.440

USD (20,10,5)

26.156

26.206

26.440

26.440

USD (1)

26.156

26.206

26.440

26.440

HDBank

USD(50,100)

26.100

26.130

26.440

26.440

USD(10,20)

26.030

26.130

26.440

26.440

USD(1,5)

26.030

26.130

26.440

26.440

VPBank

USD

-

26.167

26.440

-

USD-1-2-5-10-20

26.167

-

26.440

-

USD-50-100

26.167

-

26.440

-

MB

USD (USD 50-100)

26.121,00

26.121,00

26.440

26.440

USD (USD 5 - 20)

26.103,00

-

-

-

USD (Dưới 5 USD)

26.083,00

-

-

-

LPBank

USD ≥ 50

26.100

26.135

26.440

26.440

USD <50

26.095

-

-

-

Sacombank

USD

26.130

26.130

26.440

26.440

MSB

USD

26.110

26.140

26.440

26.440

NCB

USD (lớn)

25.750,00

26.000,00

26.440

26.440

USD (vừa)

25.740,00

26.000,00

26.440

26.440

USD (nhỏ)

25.730,00

26.000,00

26.440

26.440

Eximbank

USD (50-100)

26.110

26.140

26.440

26.440

USD (5-20)

25.960

26.140

26.440

26.440

USD (1-2)

24.633

26.140

26.440

26.440

VIB

USD

26.150,00

26.160,00

26.440,00

26.440,00

SeaBank

USD (50 & 100)

26.120,00

26.120,00

26.440,00

26.440,00

USD (5, 10, 20)

26.100,00

26.120,00

26.440,00

26.440,00

USD <5

26.030,00

26.120,00

26.440,00

26.440,00

TPBank

USD

26.106

26.120

26.440

26.440

PVComBank

USD (50 & 100)

26.080

26.110

26.440

26.440

USD (5, 10, 20)

26.070

26.110

26.440

26.440

USD (1 & 2)

26.070

26.110

26.440

26.440

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.

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