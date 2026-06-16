Tuyến đường kết nối sân bay Nội Bài thay áo mới khi dự án chống ngập dần về đích

Anh Nguyễn Văn Hùng, người thường xuyên qua khu vực Võ Chí Công, cho biết những ngày gần đây việc đi lại thuận lợi hơn khi nhiều điểm rào chắn đã được tháo dỡ. “Trước đây có những đoạn đường bị thu hẹp do phục vụ thi công nên việc di chuyển vào giờ cao điểm khá vất vả. Hiện nay mặt bằng đã được hoàn trả ở nhiều vị trí nên giao thông thông thoáng hơn, người dân cũng thuận tiện hơn khi đi lại”, anh Hùng nói.