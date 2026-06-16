Tuyến đường kết nối sân bay Nội Bài thay áo mới khi dự án chống ngập dần về đích

Đường Võ Chí Công được hoàn trả mặt bằng sau thời gian dài thi công
Những ngày giữa tháng 6, diện mạo tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) đang có nhiều thay đổi khi dự án xây dựng tuyến cống hộp thoát nước chống ngập bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong hai ngày 15-16/6, nhiều đoạn đường từng được quây tôn phục vụ thi công nay đã được tháo dỡ, mặt bằng dần được hoàn trả.
Trên công trường, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu hoàn thành phần việc chính trước ngày 30/6.
Tại nhiều vị trí, mặt đường mới đã được trải thảm nhựa, giúp giao thông thuận lợi hơn so với thời điểm công trường còn chiếm dụng một phần mặt đường để thi công hệ thống thoát nước.
Cùng với việc hoàn trả mặt bằng, công tác chỉnh trang cảnh quan trên tuyến đường cũng được triển khai đồng loạt.
Tại dải phân cách giữa đường, hàng chục công nhân cùng các phương tiện chuyên dụng liên tục làm việc để trồng mới cây xanh và hoàn thiện cảnh quan đô thị.
Các loại cây được đưa vào trồng gồm cây chiêu liêu và cây ban. Đây là những loại cây phù hợp với điều kiện đô thị, có khả năng tạo bóng mát và góp phần cải thiện mỹ quan cho tuyến giao thông cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô.
Tại hiện trường, xe cẩu liên tục vận chuyển những cây có kích thước lớn đến vị trí trồng. Sau khi được đưa xuống hố, từng cây được công nhân căn chỉnh, cố định và gia cố bằng hệ thống cọc chống, dây neo để bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Song song với việc trồng mới, các đơn vị thi công cũng tổ chức kiểm tra, thay thế những cây xanh bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án trước đó. Nhiều gốc cây được bổ sung đất, tưới nước và chăm sóc nhằm bảo đảm tỷ lệ sinh trưởng sau khi trồng.
Không chỉ cây xanh, hệ thống chiếu sáng dọc tuyến đường cũng đang được hoàn thiện. Nhiều vị trí đã được lắp đặt đồng bộ các hạng mục kỹ thuật, góp phần tạo diện mạo mới cho tuyến đường sau thời gian dài thi công.
Anh Nguyễn Văn Hùng, người thường xuyên qua khu vực Võ Chí Công, cho biết những ngày gần đây việc đi lại thuận lợi hơn khi nhiều điểm rào chắn đã được tháo dỡ. “Trước đây có những đoạn đường bị thu hẹp do phục vụ thi công nên việc di chuyển vào giờ cao điểm khá vất vả. Hiện nay mặt bằng đã được hoàn trả ở nhiều vị trí nên giao thông thông thoáng hơn, người dân cũng thuận tiện hơn khi đi lại”, anh Hùng nói.
Bà Trần Thị Mai, chủ một cửa hàng kinh doanh trên tuyến đường, cho rằng việc trồng thêm cây xanh và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giúp bộ mặt tuyến đường thay đổi đáng kể. “Thời gian qua, việc thi công ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán. Những ngày gần đây, khi công trường được thu gọn, cây xanh được bổ sung và cảnh quan dần hoàn thiện thì khu vực này nhìn khang trang hơn rất nhiều. Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để việc kinh doanh ổn định trở lại”, bà Mai chia sẻ.
Dù phần lớn mặt bằng đã được hoàn trả, tại một số vị trí cuối tuyến, các hạng mục thuộc dự án cống hộp chống ngập vẫn đang được triển khai.
Trên công trường, nhiều tổ công nhân đang thực hiện các công đoạn lắp đặt cống, rút cọc cừ, san lấp và hoàn thiện mặt bằng sau thi công.
Dự án được đầu tư nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Tuyến cống hộp kích thước 3x3m sau khi hoàn thành sẽ góp phần giảm nguy cơ úng ngập trong mùa mưa, đồng thời dẫn nước về sông Tô Lịch theo quy hoạch.
Theo kế hoạch, các hạng mục chính của dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30/6.
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