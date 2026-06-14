Hiện trạng khu 'đất vàng' đối diện Công viên Thống Nhất sắp xây bãi đỗ xe ngầm

Hiện trạng khu "đất vàng" sắp làm bãi đỗ xe tĩnh trên đường Đại Cồ Việt
Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt đang được cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục để triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 969 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung hơn 1.000 chỗ đỗ xe cho khu vực nội đô, góp phần giảm áp lực giao thông tại một trong những tuyến đường đông đúc của Hà Nội.
Theo quy hoạch, dự án do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 6.844 m², gồm một tầng nổi phục vụ cảnh quan, sân vườn và các hạng mục giao thông đứng, cùng ba tầng hầm bên dưới.
Mỗi tầng hầm có diện tích khoảng 5.673 m², tổng diện tích sàn ngầm hơn 17.000 m². Sau khi đưa vào khai thác, bãi đỗ xe dự kiến đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho trên 1.000 phương tiện.
Khu đất thực hiện dự án nằm dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt, đoạn từ phố Tạ Quang Bửu đến Trần Đại Nghĩa. Đây được xem là vị trí đắc địa khi nằm trên một trong những trục giao thông quan trọng của Thủ đô, kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Nam thành phố.
Dự án nằm đối diện Công viên Thống Nhất - một trong những công viên có diện tích lớn nhất Hà Nội.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dù sở hữu vị trí mặt tiền trên tuyến đường có giá trị thương mại cao, hiện trạng khu đất vẫn chủ yếu là các công trình tạm phục vụ hoạt động kinh doanh.
Dọc mặt đường Đại Cồ Việt hiện tồn tại nhiều nhà cấp 4, ki-ốt và cửa hàng nhỏ lẻ. Các công trình được tận dụng làm quán ăn, cửa hàng tạp hóa hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ, tạo nên một dãy phố buôn bán sôi động.
Khu vực này cũng là điểm có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông vào các khung giờ cao điểm. Nhiều hàng quán hoạt động sát mặt đường, trong đó có những cơ sở kinh doanh ăn uống quy mô lớn nằm gần khu vực cầu vượt dành cho người đi bộ.
Quan sát từ trên cao, khu đất quy hoạch hiện bị che phủ bởi hệ thống công trình tạm với nhiều mái tôn, mái che được cơi nới qua nhiều năm.
Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã có 5 hộ dân được phê duyệt phương án bồi thường với tổng diện tích thu hồi 146,48 m². Trong số này, 4 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích 119,79 m²; còn một hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao phần diện tích 26,69 m².
Đối với 105 hộ dân còn lại thuộc phạm vi dự án, hiện các phương án bồi thường vẫn chưa được phê duyệt. Trong đó, 102 hộ đã được ban hành thông báo thu hồi đất, còn 3 hộ đang được xem xét do liên quan đến việc xác định nguồn gốc sử dụng đất.
Để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cuối tháng 3/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất bố trí 110 căn hộ tại quỹ nhà C khu tái định cư Trần Phú, phường Hoàng Mai cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai đang phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, đồng thời kiểm tra, đối chiếu hiện trạng sử dụng đất của 110 hộ gia đình, cá nhân nằm trong diện thu hồi đất. Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện công tác quy chủ, quy thửa, tham mưu UBND phường ban hành các thông báo thu hồi đất và triển khai những bước tiếp theo nhằm sớm đưa dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt vào thực hiện.
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