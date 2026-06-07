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Xuất bản ngày 07/06/2026 10:26 AM
Xuất bản ngày 07/06/2026 10:26 AM

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Máy móc, phương tiện cơ giới đang được huy động làm việc ngày đêm tại phường Yên Hòa để hoàn tất giải phóng mặt bằng, tháo gỡ điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5.

Công trường giải phóng mặt bằng Vành đai 2.5 đoạn qua phường Yên Hoà

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 1

Những ngày qua, tại khu vực phường Yên Hòa (Hà Nội), không khí thi công diễn ra khẩn trương khi lực lượng chức năng cùng các đơn vị liên quan tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2.5. Nhiều máy móc, phương tiện cơ giới được huy động liên tục để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 2

Đây là địa phương cuối cùng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Vành đai 2.5 theo kế hoạch thành phố giao. Việc hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn được xem là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm liên quan đến mặt bằng của dự án.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 3

Trước đó, địa phương đã hoàn tất việc di dời toàn bộ 82 ngôi mộ trước thời hạn 5 ngày. Cùng với đó, mặt bằng đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng ra phố Dương Đình Nghệ cũng được thông tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 4

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, công tác phá dỡ, thu dọn mặt bằng vẫn đang được triển khai khẩn trương. Sau khi tiếp nhận các khu vực đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công nhanh chóng đưa máy móc vào làm việc theo hình thức cuốn chiếu nhằm tận dụng tối đa quỹ thời gian thi công.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 5

Việc hoàn tất bàn giao mặt bằng tại phường Yên Hòa được kỳ vọng sẽ giúp dự án Vành đai 2.5 vượt qua điểm nghẽn cuối cùng trên toàn tuyến.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 6

Đây cũng là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục còn lại sau nhiều năm dự án gặp khó khăn vì vướng mắc mặt bằng.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 7

Từ trên cao có thể dễ dàng nhận thấy những khoảng đất rộng vừa được giải phóng tại khu vực nút giao gần chùa Trung Kính Hạ.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 8

Nhiều công trình đã được tháo dỡ, tạo mặt bằng phục vụ việc triển khai dự án. Ngay sau khi được bàn giao, các mũi thi công đã tiếp cận hiện trường để tổ chức thi công đồng bộ.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 9

Các lực lượng tham gia dự án duy trì cường độ làm việc cao nhằm bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của thành phố.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 10

Đoạn tuyến Vành đai 2.5 đi qua phường Yên Hòa được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND TP Hà Nội. Dự án gồm hai đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ và từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 30.600 m².

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 11

Đến giữa tháng 5, toàn bộ mặt bằng đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ đã được bàn giao 100%. Trong khi đó, đoạn từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng dài khoảng 600 m tiếp tục được phá dỡ và giải phóng mặt bằng.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 12

Để bảo đảm tiến độ, trước đó nhiều tổ công tác cùng phương tiện cơ giới đã được huy động làm việc xuyên đêm tại hiện trường.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 13

Các phần việc được triển khai liên tục nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội - 14

Khi những vướng mắc cuối cùng dần được tháo gỡ, dự án Vành đai 2.5 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực phía Tây Hà Nội, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường huyết mạch, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của Thủ đô.

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