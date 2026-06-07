Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội

Công trường giải phóng mặt bằng Vành đai 2.5 đoạn qua phường Yên Hoà
Những ngày qua, tại khu vực phường Yên Hòa (Hà Nội), không khí thi công diễn ra khẩn trương khi lực lượng chức năng cùng các đơn vị liên quan tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2.5. Nhiều máy móc, phương tiện cơ giới được huy động liên tục để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án.
Đây là địa phương cuối cùng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Vành đai 2.5 theo kế hoạch thành phố giao. Việc hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn được xem là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm liên quan đến mặt bằng của dự án.
Trước đó, địa phương đã hoàn tất việc di dời toàn bộ 82 ngôi mộ trước thời hạn 5 ngày. Cùng với đó, mặt bằng đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng ra phố Dương Đình Nghệ cũng được thông tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, công tác phá dỡ, thu dọn mặt bằng vẫn đang được triển khai khẩn trương. Sau khi tiếp nhận các khu vực đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công nhanh chóng đưa máy móc vào làm việc theo hình thức cuốn chiếu nhằm tận dụng tối đa quỹ thời gian thi công.
Việc hoàn tất bàn giao mặt bằng tại phường Yên Hòa được kỳ vọng sẽ giúp dự án Vành đai 2.5 vượt qua điểm nghẽn cuối cùng trên toàn tuyến.
Đây cũng là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục còn lại sau nhiều năm dự án gặp khó khăn vì vướng mắc mặt bằng.
Từ trên cao có thể dễ dàng nhận thấy những khoảng đất rộng vừa được giải phóng tại khu vực nút giao gần chùa Trung Kính Hạ.
Nhiều công trình đã được tháo dỡ, tạo mặt bằng phục vụ việc triển khai dự án. Ngay sau khi được bàn giao, các mũi thi công đã tiếp cận hiện trường để tổ chức thi công đồng bộ.
Các lực lượng tham gia dự án duy trì cường độ làm việc cao nhằm bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của thành phố.
Đoạn tuyến Vành đai 2.5 đi qua phường Yên Hòa được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND TP Hà Nội. Dự án gồm hai đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ và từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 30.600 m².
Đến giữa tháng 5, toàn bộ mặt bằng đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ đã được bàn giao 100%. Trong khi đó, đoạn từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng dài khoảng 600 m tiếp tục được phá dỡ và giải phóng mặt bằng.
Để bảo đảm tiến độ, trước đó nhiều tổ công tác cùng phương tiện cơ giới đã được huy động làm việc xuyên đêm tại hiện trường.
Các phần việc được triển khai liên tục nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
Khi những vướng mắc cuối cùng dần được tháo gỡ, dự án Vành đai 2.5 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực phía Tây Hà Nội, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường huyết mạch, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của Thủ đô.
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