Từng nứt hộp sọ, cầu thủ Mexico đánh đầu ghi bàn ở World Cup 2026 rồi bật khóc

(VTC News) -

Trong lần đầu tiên đá chính cho đội tuyển Mexico tại World Cup, tiền đạo Raul Jimenez góp công giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trên sân vận động Azteca sáng nay 12/6. Phải đến kỳ World Cup thứ tư mới có suất trong đội hình xuất phát ở tuổi 35, tiền đạo sinh năm 1991 cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Video: Raul Jimenez ghi bàn trong trận Mexico 2-0 Nam Phi

Trên "thánh địa" Azteca, Mexico sớm kiểm soát thế trận trước Nam Phi. Raul Jimenez là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà bằng pha băng cắt và chạm bóng tinh tế sau đường căng ngang từ cánh phải. Sau khi lập công, tiền đạo 35 tuổi lao về phía góc sân, bật nhảy ăn mừng rồi liên tục chỉ tay lên bầu trời.

Trong màn ăn mừng, Jimenez được các đồng đội vây quanh chia vui. Sau đó, tiền đạo 35 tuổi nhắm mắt, ngửa mặt lên trời và bật khóc. Khi đồng đội đã tản ra, Raul Jimenez vẫn đứng lặng vài giây như muốn gửi lời nhắn nhủ tới người cha đã qua đời hồi tháng 3.

Raul Jimenez ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico trong trận ra quân tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng vào lưới Nam Phi mang ý nghĩa đặc biệt với Jimenez. Năm 2020, khi còn khoác áo Wolverhampton tại Ngoại hạng Anh, Jimenez bị nứt hộp sọ trong trận đấu với Arsenal sau pha va chạm mạnh bằng đầu với hậu vệ David Luiz.

Tiền đạo người Mexico bất tỉnh ngay trên sân và được đưa khẩn cấp tới bệnh viện để điều trị chấn thương sọ não cùng vết nứt hộp sọ. Những tổn thương này khi ấy được đánh giá có thể đe dọa tính mạng của anh. Sau tám tháng điều trị và hồi phục, Jimenez mới có thể trở lại thi đấu cho Wolves.

Những tháng gần đây cũng là khoảng thời gian đầy cảm xúc với chân sút sinh năm 1991 sau khi cha anh, ông Raul Jimenez Vega, qua đời vào tháng 3. Jimenez cũng từng bật khóc khi ghi bàn đầu tiên cho Fulham kể từ sau sự ra đi của cha mình. Khi đó, anh quỳ gối, hướng cả hai tay lên bầu trời để tưởng nhớ ông. Cách ăn mừng này rất giống với những gì anh thực hiện sau bàn thắng vào lưới Nam Phi.

Trước đó, dù có tên trong danh sách tham dự World Cup 2022 tại Qatar, Jimenez chỉ được sử dụng từ băng ghế dự bị trong các trận đấu của Mexico. El Tri sau đó bị loại ngay từ vòng bảng.

Tại World Cup 2026, khi Mexico là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà, Jimenez đã giành được vị trí đá chính dưới thời HLV Javier Aguirre và nhanh chóng chứng minh giá trị của mình bằng màn trình diễn ấn tượng trước Nam Phi.

Bàn thắng vào lưới đại diện châu Phi cũng là pha lập công thứ 46 của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cùng với Julian Quinones - cầu thủ còn lại ghi bàn cho Mexico ở trận này - Jimenez có thêm sự tự tin trước thử thách khó khăn ở lượt trận tiếp theo gặp Hàn Quốc vào ngày 19/6.

Trước khi World Cup khởi tranh, Jimenez cũng đã chốt tương lai của mình ở cấp câu lạc bộ. Anh trở lại Wolverhampton theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi đội bóng này xuống hạng ở Ngoại hạng Anh.