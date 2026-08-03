Thủ khoa trường Nhân văn trăn trở: ‘Ra trường rồi sẽ làm gì?’
Từng hoài nghi bản thân, Quỳnh Hương chọn cách “không theo đuổi sự hoàn hảo” mà dành thời gian khám phá những “ngách” khác của bản thân và lĩnh vực mình theo đuổi.
Bỏ trường Y viết tiếp ước mơ của mẹ, Á khoa 22 tuổi giành học bổng tiến sĩ danh giá
Nguyễn Vũ Thảo Trâm xuất sắc nhận học bổng tiến sĩ toàn phần Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), tiếp nối con đường nghiên cứu mà người mẹ quá cố từng theo đuổi.
Từng tự ti, nam sinh thành Á khoa Nhân văn, câu nói dành cho bố mẹ gây xúc động
Đào Xuân Việt khép lại 4 năm học bằng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, trở thành Á khoa ngành Khoa học Quản lý - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.
Iran sắp đạt thỏa thuận với Oman tại eo biển Hormuz
Iran xác nhận họ sắp đạt được thỏa thuận với Oman về tuyến đường mới qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ hủy bỏ cuộc tấn công lớn để tạo điều kiện cho ngoại giao.
Từng bị gia đình lo vì chọn ngành 'lạ', nữ sinh 2K4 chứng minh sau 4 năm
Vượt nghi ngại gia đình, Trần Lan Anh kiên định theo đuổi đam mê, tốt nghiệp loại Giỏi - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN) với nhiều dấu ấn.
Cuộc chuyển nhà sau gần 1 thế kỷ của những ‘người tận cùng mặc cảm’
Người dân Làng phong Quy Hòa (tỉnh Gia Lai) đồng thuận vì bước đi tất yếu của sự phát triển, nhưng phía sau cái gật đầu ấy là nỗi lưu luyến khó gọi tên.
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Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 3/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
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