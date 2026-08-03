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Xuất bản ngày 03/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 03/08/2026 07:00 AM

Việt Nam tăng tốc kiến tạo 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD năm 2030

(VTC News) -

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phân tích, 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD vào năm 2030 là nền tảng giúp Việt Nam tiến gần tới mục tiêu trở thành nước phát triển.

VTC News
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