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Vì sao biết Hoàng hậu Lữ Trĩ tàn độc mà Lưu Bang không dám phế bỏ? Dù sớm nhìn ra bản chất tàn độc của Lữ Trĩ, Hán Cao Tổ Lưu Bang vẫn không thể phế vị hoàng hậu này do các mối ràng buộc chính trị và tình cảm mang tính chiến lược.

Việt Nam tăng tốc kiến tạo 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD năm 2030 Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phân tích, 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD vào năm 2030 là nền tảng giúp Việt Nam tiến gần tới mục tiêu trở thành nước phát triển.

Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự và lập 2 thành phố trực thuộc Trung ương Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và thành lập TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh.

Kiệt sức vì tin nhắn công việc ngoài giờ Tin nhắn, email công việc sau giờ làm khiến nhiều người luôn trong trạng thái căng thẳng, mất ngủ, kiệt sức, ranh giới giữa công việc và cuộc sống dần biến mất.

Dàn sao 'Trái tim mùa thu' sau 26 năm: Người bí mật kết hôn, người vắng bóng màn ảnh Sau 26 năm kể từ khi làm nên cơn sốt khắp châu Á, dàn diễn viên 'Trái tim mùa thu' có người bí mật kết hôn, người vắng bóng màn ảnh.

Dự báo thời tiết 3/8: Miền Bắc có nơi mưa to đến rất to, đề phòng dông lốc Ngày 3/8, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An cục bộ mưa to đến rất to, hình thái này kéo dài trong nhiều ngày, cần đề phòng dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia ngày nào, mấy giờ? Đầy đủ lịch thi đấu vòng loại giải ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự từ ngày 24/7 đến 7/8.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam đứng sau Indonesia, Singapore Đầy đủ bảng xếp hạng vòng loại ASEAN Cup 2026 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của đội tuyển Việt Nam.

Cao thủ karate được mệnh danh 'Lý Tiểu Long của Nhật Bản' Sonny Chiba, diễn viên Nhật Bản qua đời ở tuổi 82 vào năm 2021, là một trong những ngôi sao phim hành động vĩ đại và có sức hút mãnh liệt nhất lịch sử điện ảnh

Giá vàng hôm nay 3/8: Tăng nhẹ, hướng đến mốc 4.100 USD/ounce Sáng 3/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.064 USD/ounce, tăng 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Thao túng tương tác mạng xã hội bằng phonefarm tích hợp AI ngày càng tinh vi Sự kết hợp giữa phần cứng quy mô lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến phonefarm thành công cụ gây nhiễu thông tin, đặt ra nhiều thách thức bảo mật nghiêm trọng.

Câu đố đơn giản mà 90% người trả lời sai: Cá gì mãi béo tròn xưa nay? Hãy cùng thử sức với một câu đố dân gian quen thuộc nhưng lại ẩn chứa bất ngờ đầy thú vị ngay sau đây.

Góc khuất rửa tiền đằng sau trào lưu thỉnh bùa Phật của giới trẻ Trung Quốc Trào lưu thỉnh bùa Phật Thái Lan của giới trẻ Trung Quốc bị các mạng lưới tội phạm lợi dụng làm công cụ rửa tiền tinh vi.

Giá xăng dầu hôm nay 3/8: Giảm mạnh Lúc 6h ngày 3/8, giá dầu WTI ở mức 80,96 USD/thùng, giảm 3,71 USD/thùng, dầu Brent ở mức 84,06 USD/thùng, giảm 3,87 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.