Xuất bản ngày 26/05/2026 08:56 AM
Thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân xinh đẹp tốt nghiệp sớm với GPA tuyệt đối

(VTC News) -

Thái Dương Ngọc Linh, thủ khoa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ghi dấu ấn với 5 kỳ học bổng xuất sắc và nhiều thành tích nghiên cứu khoa học.

Sinh năm 2004, Thủ khoa Thái Dương Ngọc Linh (quê Hưng Yên) là một trong 5 sinh viên tốt nghiệp sớm với điểm GPA tuyệt đối 4/4, trong đợt nhận bằng vào tháng 8 tới ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chia sẻ về cơ duyên lựa chọn ngành học, Ngọc Linh nói ban đầu cô mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh, nhưng trong giai đoạn dịch COVID-19, khi tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng câu lạc bộ tình nguyện của trường phổ thông, nữ sinh dần quan tâm hơn tới các vấn đề cộng đồng và chính sách giáo dục.

Cô quyết định theo học chuyên ngành Quản lý công tại Khoa Khoa học Quản lý để có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực chính sách công.

Khoảng thời gian ôn thi THPT với Linh là giai đoạn nhiều áp lực nhất khi việc học trực tuyến trong dịch bệnh khiến cô khó duy trì sự tập trung. Dù vậy, sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè đã giúp nữ sinh có thêm động lực để hoàn thành mục tiêu trở thành sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong quá trình học tập, Ngọc Linh theo học chuyên ngành Quản lý công và từ năm thứ ba đăng ký thêm chương trình cử nhân Luật song bằng. Nữ sinh đạt học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc 5 kỳ liên tiếp, đồng thời nhiều lần được công nhận danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc.

Bên cạnh kết quả học tập, cô còn là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải nhất cấp khoa, giải ba cấp trường; đồng tác giả 4 công bố trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và tạp chí trong nước. Ngoài ra, Ngọc Linh cũng trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia hỗ trợ nhiều hoạt động của Khoa Khoa học Quản lý.

Chia sẻ về phương pháp học tập, nữ sinh cho biết từng gặp khó khăn khi chuyển từ môi trường THPT lên đại học bởi cách học hoàn toàn khác biệt. Nếu trước đây thường ôn tập sát kỳ thi, thì ở bậc đại học, việc tích lũy kiến thức sau mỗi buổi học trở nên quan trọng hơn nhiều. Thông qua việc chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị khóa trên, Ngọc Linh xây dựng thói quen chuẩn bị bài trước, ghi chép và hệ thống kiến thức thường xuyên thay vì dồn vào cuối kỳ.

Theo nữ sinh, các môn chuyên ngành cũng đòi hỏi khả năng tự nghiên cứu cao để đáp ứng yêu cầu học phần. “Có những khó khăn, thắc mắc, em đều trao đổi với thầy cô và các bạn để nâng cao chất lượng mỗi lần ôn tập của mình”, Ngọc Linh chia sẻ.

Nhắc tới người truyền cảm hứng lớn nhất trong quá trình học tập, nữ thủ khoa cho biết đó là TS. Trần Thị Kim Nhung. Giảng viên này từng hướng dẫn cô trong các môn học chuyên ngành cũng như đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

Theo lời nhận xét của giảng viên, Ngọc Linh là người có tinh thần trách nhiệm, khả năng nghiên cứu và kỹ năng tổng hợp tốt.

Sau khi tốt nghiệp, Thủ khoa Thái Dương Ngọc Linh dự định tiếp tục theo học cao học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời tìm kiếm công việc phù hợp với chuyên ngành để áp dụng những kiến thức đã được đào tạo vào thực tiễn. Với định hướng trở thành nghiên cứu viên hoặc chuyên viên chính sách, cô cho rằng bản thân vẫn cần tiếp tục học tập và tích lũy thêm kinh nghiệm trong thời gian tới.

Gửi lời nhắn tới các học sinh, sinh viên đang theo đuổi mục tiêu học tập, Ngọc Linh bày tỏ: “Mỗi người đều có hành trình riêng của mình. Khi đã có định hướng phù hợp với bản thân, hãy cố gắng kiên trì theo đuổi và tin vào chính mình”.

Lệ Thu
