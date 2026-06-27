Từ hạch nhỏ ở cổ, đi khám phát hiện ung thư tuyến giáp

(VTC News) -

Người đàn ông 35 tuổi, ở Lạng Sơn, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe cho đến khi tình cờ sờ thấy một hạch nhỏ ở vùng cổ. Ngoài dấu hiệu này, anh vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường nên không nghĩ mình mắc bệnh nghiêm trọng.

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng, siêu âm tuyến giáp và các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện tổn thương nghi ngờ ung thư tuyến giáp. Bệnh nhân được chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp kết hợp vét hạch cổ hai bên.

ThS.BS Phạm Thanh Thưởng, Bệnh viện Đa khoa An Việt, thành viên êkíp điều trị, cho biết kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp thể nhú đa ổ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy tổng cộng 103 hạch vùng cổ, phát hiện 19 hạch đã có tế bào ung thư di căn.

Theo bác sĩ Thưởng, bệnh đã ở giai đoạn khối u xâm lấn rộng vào các mô lân cận và di căn hạch vùng. Tuy nhiên, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, loại bỏ được toàn bộ tổn thương.

Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không gặp các biến chứng thường gặp của phẫu thuật tuyến giáp như khàn tiếng do tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược, hạ canxi máu hay rò dưỡng chấp. Vết mổ đạt tính thẩm mỹ cao và bệnh nhân xuất viện sau ba ngày điều trị.

ThS.BS Phạm Thanh Thưởng phân tích sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Ung thư tuyến giáp là bệnh ung thư thường gặp nhất trong nhóm ung thư tuyến nội tiết. Bệnh có thể xuất hiện ở cả nam và nữ, song phổ biến hơn ở nữ giới. Trong đó, ung thư tuyến giáp thể nhú là thể bệnh thường gặp nhất và cũng có tiên lượng rất tốt nếu được phát hiện, điều trị từ giai đoạn sớm.

Điều đáng lưu ý là ở giai đoạn đầu, bệnh gần như không gây triệu chứng đặc hiệu. Phần lớn người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường nên rất khó nhận biết. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ hoặc siêu âm vùng cổ.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện khối u hoặc hạch bất thường ở cổ, khàn tiếng kéo dài, nuốt vướng, nuốt khó, thậm chí khó thở nếu khối u phát triển lớn và xâm lấn các cấu trúc xung quanh.

Theo bác sĩ, siêu âm tuyến giáp hiện vẫn là phương pháp đơn giản, hiệu quả giúp phát hiện sớm các tổn thương nghi ngờ ung thư. Nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tỷ lệ khỏi bệnh rất cao, người bệnh vẫn có thể duy trì chất lượng cuộc sống gần như bình thường.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt siêu âm tuyến giáp để phát hiện sớm các bất thường. Khi phát hiện khối bất thường vùng cổ hoặc có nhân giáp qua siêu âm, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá chính xác và có hướng điều trị phù hợp.

Bác sĩ Thưởng cũng lưu ý, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị chủ đạo đối với phần lớn trường hợp ung thư tuyến giáp.

Đây là kỹ thuật đòi hỏi phẫu thuật viên có nhiều kinh nghiệm nhằm bảo đảm lấy bỏ triệt để tổn thương, đồng thời hạn chế tối đa các biến chứng như tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược gây khàn tiếng, hạ canxi máu hoặc tê bì chân tay do ảnh hưởng tuyến cận giáp.

Vì vậy, khi có chỉ định phẫu thuật, người bệnh nên lựa chọn các cơ sở y tế và bác sĩ có chuyên môn sâu về bệnh lý tuyến giáp để nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và bảo đảm chất lượng cuộc sống sau mổ.