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Xuất bản ngày 24/06/2026 03:26 PM
Xuất bản ngày 24/06/2026 03:26 PM

Xét nghiệm máu tầm soát đa ung thư SPOT-MAS 10 được FDA Hoa Kỳ công nhận

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

SPOT-MAS 10 đã nhận Breakthrough Device Designation - Công nhận thiết bị đột phá từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

SPOT-MAS 10 được phát triển theo hướng bổ trợ cho các phương pháp tầm soát hiện có. Thông qua một lần lấy máu, xét nghiệm tìm kiếm các đoạn DNA tự do bất thường có thể liên quan đến ung thư. Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp với trí tuệ nhân tạo giúp tăng độ chính xác của xét nghiệm, sàng lọc các đối tượng có nguy cơ cao.

Xét nghiệm máu tầm soát đa ung thư SPOT-MAS 10 được FDA Hoa Kỳ công nhận - 1

“Phát hiện ung thư sớm không chỉ là tìm một dấu hiệu bất thường đơn lẻ. Với SPOT-MAS, chúng tôi kết hợp nhiều lớp thông tin từ ADN tự do trong máu cùng công nghệ máy học để nhận diện sâu hơn các tín hiệu sinh học từ mẫu máu, đồng thời duy trì độ đặc hiệu ổn định nhằm bảo đảm kết quả tầm soát có độ tin cậy cao”, TS. Trần Lê Sơn, Trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển xét nghiệm SPOT-MAS, Gene Solutions, chia sẻ.

Gene Solutions cho biết công nghệ SPOT-MAS đã được sử dụng trên hơn 100.000 người trong thực tế. Dữ liệu từ quá trình triển khai thực tế đã được trình bày tại ESMO Asia 2025 (Hội nghị khoa học thường niên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội Ung thư Nội khoa châu Âu tổ chức tại châu Á).

Gene Solutions nhấn mạnh công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu lâm sàng, dữ liệu thực tế và hợp tác quốc tế để hoàn thiện SPOT-MAS 10. .

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