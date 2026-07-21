Bác sĩ Việt làm chủ kỹ thuật khó, cứu cụ bà mắc hai bệnh lý nguy hiểm

(VTC News) -

Trong chuyến về quê ăn giỗ, cụ bà N.T.H. (84 tuổi, Hà Nội) xuất hiện cơn khó thở dữ dội, tím tái rồi ngã gục. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, bà được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E trong tình trạng sốc tim, suy hô hấp nặng và phù phổi cấp.

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn cho biết, khi nhập viện, huyết áp của bệnh nhân chỉ còn 70/40 mmHg, nhịp tim 130-140 lần/phút và phải sử dụng đồng thời 3 loại thuốc vận mạch liều cao để duy trì sự sống.

Kết quả thăm khám xác định cụ bà mắc đồng thời hai bệnh lý nguy hiểm. Chiếc van hai lá sinh học được thay từ 14 năm trước đã thoái hóa, vôi hóa nặng gây hẹp hở van nghiêm trọng, trong khi một nhánh động mạch vành bị tắc cấp tính dẫn đến nhồi máu cơ tim. Hai tình trạng này khiến tim không còn khả năng bơm máu hiệu quả, đẩy người bệnh vào tình trạng sốc tim nguy kịch.

Cụ bà được cứu sống sau chiến lược 2 giai đoạn của bác sĩ viện E.

Theo TS.BS Phan Thảo Nguyên, nếu lựa chọn mổ mở thay van tim lần hai trong bối cảnh bệnh nhân 84 tuổi, đang sốc tim và suy đa cơ quan, nguy cơ tử vong rất cao. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định áp dụng chiến lược điều trị hai giai đoạn nhằm giảm tối đa nguy cơ cho người bệnh.

Ở giai đoạn đầu, ê-kíp can thiệp đặt stent để tái thông động mạch vành, khôi phục dòng máu nuôi tim. Sau đó, các bác sĩ và điều dưỡng đã dốc toàn lực điều chỉnh máy thở, sử dụng các phác đồ hồi sức nội khoa, ép dịch để đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng phù phổi cấp, cai dần thuốc vận mạch.

Khi tình trạng sức khỏe cải thiện, các bác sĩ tiếp tục thực hiện thay van hai lá qua đường ống thông theo phương pháp van trong van (TMViVR). Đây là phương pháp ít xâm lấn, không cần mở ngực, van sinh học mới được đưa vào tim qua đường ống thông và đặt ngay bên trong chiếc van cũ đã thoái hóa.

Dưới sự dẫn đường đồng thời của màn hình X-quang mạch máu (DSA) và Siêu âm tim qua thực quản 3D/4D (TEE), ống thông mang theo van sinh học mới được luồn khéo léo từ tĩnh mạch đùi, chọc xuyên qua vách liên nhĩ để đi vào buồng tim trái. Một chiếc van nhân tạo mới tinh được “bung” ra và nằm lọt lòng ngay bên trong khung của chiếc van cũ đã thoái hóa.

Ca can thiệp diễn ra thành công. Chỉ sau thời gian ngắn, bệnh nhân thoát sốc tim, không còn phù phổi, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt và hồi phục tốt.

Theo TS.BS Phan Thảo Nguyên, kỹ thuật thay van tim qua đường ống thông là một trong những kỹ thuật rất khó nhưng mở ra cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân cao tuổi có van tim sinh học bị thoái hóa, không còn đủ điều kiện để phẫu thuật mở hoặc người vốn bị từ chối bởi phẫu thuật truyền thống vì nguy cơ quá cao.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng chiến lược điều trị phù hợp là yếu tố quyết định giúp cứu sống những ca bệnh nguy kịch tưởng chừng không còn hy vọng.