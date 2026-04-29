Lỗi hệ thống BHYT trên diện rộng, người bệnh có bị mất quyền lợi khi đi khám?

Chiều 28/4, một số cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện E gặp tình trạng lỗi hệ thống Bảo hiểm y tế trên diện rộng do bệnh viện không thể truy cập "Cổng thông tuyến lịch sử khám chữa bệnh" của Bảo hiểm xã hội. Nhiều người bệnh lo lắng sự cố lỗi hệ thống này có ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng Bảo hiểm y tế?

Lỗi hệ thống Bảo hiểm y tế, người đi khám có bị ảnh hưởng quyền lợi?

Theo Quyết định 2555/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành, khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người bệnh cần xuất trình thông tin thẻ Bảo hiểm y tế (bản giấy hoặc điện tử), kèm giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 đã tích hợp thông tin.

Trong trường hợp thẻ Bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc chưa có mã số, người bệnh cần bổ sung thêm giấy tờ chứng minh nhân thân để đối chiếu.

Đáng chú ý, nếu người bệnh sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế điện tử nhưng không thể xuất trình do lỗi ứng dụng như VNeID, VssID hoặc do sự cố kết nối Internet, cơ quan chức năng vẫn có phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh.

Cụ thể, người bệnh có thể cung cấp mã số thẻ Bảo hiểm y tế để cơ sở y tế tra cứu trên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nếu hệ thống này cũng gặp lỗi, bệnh viện vẫn tiếp nhận khám chữa bệnh, đồng thời ghi nhận thông tin để xác minh lại sau.

Sau khi hệ thống được khôi phục, cơ sở khám chữa bệnh sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để tra cứu, xác định phạm vi, mức hưởng và thực hiện thanh toán chi phí theo đúng quy định.

Trường hợp người bệnh kết thúc quá trình khám chữa bệnh, ra viện nhưng hệ thống vẫn chưa thể trích xuất dữ liệu, cơ sở y tế có trách nhiệm gửi đầy đủ hồ sơ, thông tin liên hệ và bằng chứng tra cứu (như ảnh màn hình) tới cơ quan bảo hiểm xã hội để tiếp tục xác minh và hoàn tất việc chi trả.

Bộ Y tế cũng lưu ý, người bệnh cần chủ động cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về đối tượng tham gia và mã số thẻ Bảo hiểm y tế cho cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi.

Như vậy, ngay cả khi xảy ra lỗi hệ thống, người tham gia Bảo hiểm y tế vẫn được tiếp nhận khám chữa bệnh và đảm bảo thanh toán chi phí sau khi hoàn tất xác minh, không bị mất quyền lợi.