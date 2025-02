Trung Quốc tố máy bay quân sự Australia xâm phạm không phận

(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin Bắc Kinh đã trục xuất máy bay của Australia sau khi máy bay nước này "cố tình xâm phạm không phận trên biển của Trung Quốc khi chưa xin phép và vi phạm chủ quyền của Trung Quốc" vào ngày 12/2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm Bắc Kinh đưa ra "lời phản đối nghiêm túc" về vấn đề này và yêu cầu Australia ngừng xâm phạm chủ quyền cũng như khiêu khích Trung Quốc, phá hoại hoà bình, ổn định ở khu vực Biển Đông.

Trung Quốc và Australia chỉ trích lẫn nhau về vụ chạm trán trên biển. (Ảnh: SCMP)

Trong khi đó, Australia tố cáo máy bay chiến đấu của Trung Quốc thực hiện nhiều động tác "không an toàn". Theo Lực lượng Phòng vệ Australia, máy bay phản lực Trung Quốc "thả pháo sáng ở khoảng cách rất gần" với máy bay do thám Poseidon và mô tả sự cố này là "hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, gây nguy hiểm cho máy bay cũng như nhân viên".

Sự cố trên không là sự cố mới nhất trong loạt vụ việc xảy ra giữa Trung Quốc và Australia trên không phận. Va chạm còn xảy ra trên tuyến đường vận chuyển hàng hải ngày càng cạnh tranh ở châu Á. Sự kiện này cũng diễn ra đúng thời điểm 3 tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển phía đông bắc lục địa Australia.

Quan chức Bộ Quốc phòng Australia cho biết khinh hạm và tàu tuần dương của Trung Quốc bị phát hiện xuất hiện gần "khu vực tiếp cận hàng hải" của quốc gia này cùng tàu chở dầu tiếp tế theo sau.

"Australia tôn trọng quyền của tất cả quốc gia trong việc thực hiện quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi mong đợi các nước khác cũng thực hiện điều tương tự", Bộ Quốc phòng Australia tuyên bố.

Theo Reuters, Trung Quốc từng bị một số nước khác như Canada và Mỹ cáo buộc có hành vi không an toàn trên không.