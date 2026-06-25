Trung Nguyên Legend khởi công hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới

(VTC News) -

Ngày 25/6, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đồng loạt khởi công và động thổ hệ thống nhà máy cà phê quy mô lớn tại Đắk Lắk, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược chế biến sâu, nâng cao giá trị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đồng thời là một trong những hoạt động trọng điểm của Trung Nguyên Legend nhân dịp kỷ niệm hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự (1996-2026).

Hệ thống nhà máy hiện đại

Theo Trung Nguyên Legend, tập đoàn chính thức khởi công Dự án Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend và động thổ Dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên tại Cụm công nghiệp Tân An 2 (TP Buôn Ma Thuột).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hệ thống Nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Đây là hai dự án quan trọng nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái cà phê toàn diện của doanh nghiệp tại Đắk Lắk - địa phương được xem là thủ phủ cà phê của Việt Nam và là vùng sản xuất Robusta lớn nhất cả nước.

Thuộc chuỗi 8 dự án được khởi công và động thổ trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, các dự án của Trung Nguyên Legend được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đánh giá việc Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng đầu tư là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh cũng như niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư địa phương.

"Lễ khởi công và động thổ hai nhà máy của Trung Nguyên Legend là minh chứng mạnh mẽ trong công tác xúc tiến đầu tư và là sự tin tưởng của một doanh nghiệp đầu ngành trong việc đồng hành, tham gia vào chuỗi chế biến sâu và chế biến tinh của tỉnh, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương", ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, khi đi vào hoạt động, các dự án sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và hiện thực hóa mục tiêu phát triển Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới".

Trung Nguyên Legend cho biết tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu của hai dự án gần 1.200 tỷ đồng. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến đầu tư thêm gần 1.000 tỷ đồng.

Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend được đầu tư công nghệ hiện đại hàng đầu Đức, Ý, Đan Mạch và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, góp phần đưa cà phê Việt Nam lên tầm cao mới.

Sau khi hoàn thành, hệ thống sản xuất của tập đoàn sẽ được nâng lên 5 nhà máy hiện đại, trong đó có 3 nhà máy đặt tại Đắk Lắk.

Đáng chú ý, Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend được định vị là nhà máy sản xuất cà phê hòa tan hiện đại, kiểu mẫu và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Dự án được đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại từ Đức, Ý và Đan Mạch, đồng thời được thiết kế theo định hướng nhà máy sinh thái, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn Net Zero.

Song song với đó, dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên sẽ giúp nâng cao năng lực chế biến sâu, chế biến tinh, gia tăng tỷ lệ sản phẩm giá trị cao từ hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột.

Từ xuất khẩu nguyên liệu đến chế biến sâu

Việc đầu tư hệ thống nhà máy mới không chỉ nhằm mở rộng quy mô sản xuất mà còn hướng đến mục tiêu đưa cà phê Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi chế biến toàn cầu, thay vì chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu như hiện nay.

Ông Preben Dam, đại diện các đối tác công nghệ GEA Niro và Probat & Melchers, cho biết các dự án được trang bị những giải pháp công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

"Chúng tôi tự hào đồng hành cung cấp giải pháp công nghệ cho các dự án trọng điểm này, mang đến những dây chuyền thiết bị hiện đại, tiên tiến bậc nhất, thân thiện với môi trường, phù hợp với tầm vóc hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới của Trung Nguyên Legend", ông Preben Dam chia sẻ.

Theo vị đại diện này, đây không chỉ là các công trình sản xuất đơn thuần mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, sáng tạo và thành công của ngành cà phê Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành cà phê Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh về xuất khẩu.

Trải nghiệm văn hóa cà phê bản địa trong vườn cà phê Đắk Lắk trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 927.000 tấn cà phê, đạt kim ngạch khoảng 4,23 tỷ USD. Các thị trường trọng điểm như Đức, Italy, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định ngành cà phê Việt Nam vẫn đang đối mặt với thách thức lớn khi phần lớn giá trị xuất khẩu đến từ nguyên liệu thô. Điều này khiến giá trị gia tăng chưa tương xứng với vị thế của quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh đó, đầu tư vào chế biến sâu, chế biến tinh và phát triển thương hiệu được xem là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước đó, bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), từng đánh giá cao việc Trung Nguyên Legend đầu tư mở rộng hệ thống nhà máy tại Buôn Ma Thuột.

Theo bà Vanusia Nogueira, nhu cầu tiêu thụ cà phê Robusta trên thế giới đang tăng mạnh. Việc đầu tư vào các nhà máy chế biến hiện đại tại vùng nguyên liệu không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện sự kết hợp giữa tầm nhìn toàn cầu và giá trị bản địa.

"Đây là mô hình phát triển bền vững mang lại lợi ích cho nông dân, cộng đồng và người tiêu dùng trên toàn thế giới", bà nói.

Với nền văn hóa cà phê đặc sắc cùng hệ sinh thái trải nghiệm cà phê độc đáo, Buôn Ma Thuột là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí danh tiếng National Geographic (Mỹ) vinh danh trong 15 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới.

Trong quy hoạch phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cà phê tiếp tục được xác định là ngành hàng chiến lược của địa phương.

Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm sản xuất, chế biến, nghiên cứu và quảng bá văn hóa cà phê; đồng thời định vị thành phố là điểm đến cà phê hấp dẫn nhất thế giới và biểu tượng toàn cầu của cà phê Robusta chất lượng cao.

Theo Trung Nguyên Legend, việc đồng thời triển khai hai dự án nhà máy là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển ngành cà phê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành trung tâm công nghiệp chế biến sâu hiện đại gắn với lợi thế nông nghiệp đặc trưng của Đắk Lắk.

Các nhà máy cũng sẽ tạo nên chuỗi sản xuất liên hoàn từ sơ chế cà phê nhân, rang xay, sản xuất cà phê hòa tan đến nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm giá trị cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đặc biệt, các dự án được quy hoạch kết nối với hệ sinh thái cà phê hiện hữu của Trung Nguyên Legend tại Buôn Ma Thuột như Thành phố Cà phê, Bảo tàng Thế giới Cà phê, Làng Cà phê và các công trình trải nghiệm văn hóa cà phê khác. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm cà phê toàn diện, từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến văn hóa và du lịch.

Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027, hệ thống nhà máy mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm vị thế hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, thúc đẩy Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm chế biến cà phê của thế giới, đồng thời đóng góp vào mục tiêu đưa ngành cà phê Việt Nam đạt quy mô 20 tỷ USD trong tương lai.

Bước sang cột mốc 30 năm hình thành và phát triển, Trung Nguyên Legend khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Đắk Lắk trong chiến lược xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới", qua đó góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc cà phê có tầm ảnh hưởng toàn cầu.