Người trẻ chọn sống 'xanh', quán cà phê Hà Nội tạm biệt ống hút nhựa

(VTC News) -

Nép mình trong những con ngõ thoáng mát hay khu tập thể yên tĩnh của Hà Nội, Là Việt Coffee với không gian hiện đại mà ấm cúng, là điểm đến ưa thích của người dân thủ đô, đặc biệt là với giới trẻ.

Là Việt Coffee hưởng ứng tích cực phong trào ‘less plastic’ (giảm thiểu nhựa) khi sử dụng 100% ống hút nhôm, cốc đĩa thuỷ tinh. Những sản phẩm take-away của quán được đựng trong hộp giấy và túi giấy.

Trong khi đó, Fuku Coffee trên phố Quán Thánh tấp nập, rất được lòng người trẻ Hà Nội không chỉ bởi chất lượng đồ uống hay không gian thiết kế trẻ trung, mà còn lan toả xu hướng sống xanh khi sử dụng ống hút giấy và cốc thuỷ tinh. Sự kết hợp này khiến trải nghiệm thưởng thức trở nên trọn vẹn và tử tế hơn.

Nhiều quán nước, quán cà phê ở Hà Nội hướng ứng xu hướng xanh hóa dịch vụ. (Ảnh: Hà Khanh)

Starbucks, sau khi tạo tiếng vang với sáng kiến nắp ly giúp khách hàng uống trực tiếp mà không cần ống hút, đã có một bước tiến lớn trong quá trình xanh hoá sản phẩm.

Đầu năm 2025, hãng cho ra mắt ống hút sinh học có nguồn gốc từ thực vật trên toàn bộ hệ thống cửa hàng tại Nhật Bản, lan rộng trên toàn cầu chỉ sau chưa đầy một năm.

Ống hút mới của Starbucks được chế tạo từ dầu thực vật, có khả năng phân hủy tự nhiên thành CO2 và nước. Với màu xanh lá đặc trưng của thương hiệu, ống hút này không chỉ có thiết kế đẹp mắt mà còn có độ bền cao.

Đặc biệt, loại ống hút này giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2 trong suốt vòng đời sử dụng, đồng thời giảm 50% lượng rác thải từ ống hút tại các cửa hàng Starbucks.

Sự chuyển dịch của văn hoá cà phê Thủ đô

Khoảng 10 năm trở lại đây, hàng loạt thương hiệu, quán xá thủ đô đã giảm thiểu ống hút nhựa. Tại các khu vực tập trung nhiều quán nước như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm hay các khu phố lớn, những chiếc ống hút nhựa sặc sỡ đang dần được thay thế bằng ống hút giấy hoặc inox, mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế, phù hợp với sở thích check-in của giới trẻ

Ngay cả cốc nhựa, thìa nhựa cũng đang được thay thế bằng cốc sứ, thủy tinh hoặc các loại nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn.

Ống hút giấy, cốc thủy tinh mang cảm giác sang trọng, tinh tế. (Ảnh: Bích Ngọc)

Giảm thiểu rác thải nhựa, thoạt nghe có vẻ là hành động vĩ mô, nhưng thực chất, bất kì ai cũng có thể loại bỏ ống hút và các vật dụng nhựa trong từng hành động nhỏ. Tại Việt Nam, giảm thiểu rác thải nhựa đang dần được quan tâm và âm thầm biến hành động này từ trào lưu thành một lối sống, một phong cách sống mới.

Chị Hà Khanh (24 tuổi) chia sẻ, khi khách hàng mua một món đồ uống đựng trong cốc giấy, túi giấy, hút ống hút tái chế, họ không chỉ mua sản phẩm để tận hưởng sự ngon lành của món đồ uống hay không gian lộng lẫy của quán, mà họ còn mua một điều lớn lao hơn, đó là cách họ lựa chọn "sống tử tế hơn với hành tinh".

"Sử dụng ống hút sinh học đồng nghĩa với giảm thiểu rác thải nhựa, đóng góp vào lối sống xanh", chị Khanh nói. "Đi cà phê giờ đây không chỉ là một hình thức giải trí hay một nét văn hoá, mà còn để sống tử tế hơn với hành tinh".