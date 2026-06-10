Khai mạc World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu, có gì đặc biệt?

(VTC News) -

World Cup 2026 chính thức bắt đầu tại Mexico City (Mexico) từ ngày 11/6 giờ địa phương, tức sáng 12/6 giờ Việt Nam. Đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và 3 quốc gia đồng chủ nhà. Đáng chú ý, World Cup 2026 có 3 lễ khai mạc được tổ chức lần lượt tại Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc World Cup 2026 đầu tiên bắt đầu lúc 0h30 ngày 12/6 (giờ Việt Nam).

Khai mạc World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Mexico là nước chủ nhà đầu tiên khai mạc World Cup 2026, diễn ra từ 0h30 ngày 12/6, tức 90 phút trước trận đấu đầu tiên của giải giữa Mexico và Nam Phi. Lễ khai mạc của Mexico được tổ chức trên sân vận động huyền thoại Azteca (Mexico City) có sức chứa hơn 87 nghìn khán giả.

Tại Canada và Mỹ, lễ khai mạc World Cup 2026 được tổ chức ngày 12/6 theo giờ địa phương (ngày 13/6 giờ Việt Nam). Lễ khai mạc thứ hai được tổ chức trước trận Canada gặp Bosnia & Herzegovin (2h ngày 13/6) khoảng 90 phút, trên sân vận động BMO Field, Toronto. Tương tự, 90 phút trước trận Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi, Inglewood, Los Angeles là lễ khai mạc thứ ba.

World Cup 2026 khai mạc ngày 12/6 (giờ Việt Nam).

Lễ khai mạc World Cup 2026 có gì đặc biệt?

Điểm đặc biệt đầu tiên của lễ khai mạc World Cup 2026 chính là việc có 3 sự kiện được tổ chức ở 3 quốc gia đồng đăng cai. Trước đây, kỳ World Cup duy nhất có từ 2 nước chủ nhà trở lên là năm 2002 (Nhật Bản và Hàn Quốc) nhưng chỉ có một lễ khai mạc.

World Cup 2026 cũng là phiên bản quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu, với 48 đội tuyển tham dự và 104 trận. Trước đây, World Cup phiên bản 32 đội chỉ có 64 trận đấu.

FIFA cho biết cả 3 lễ khai mạc đều có chủ đề tái hiện chiếc cúp vàng thông qua lăng kính văn hóa của nước chủ nhà. Tại Mexico, ý tưởng này được thể hiện qua nghệ thuật cắt giấy papel picado cầu kỳ và giàu tính lễ hội — biểu tượng mạnh mẽ của truyền thống, sự khéo léo thủ công.

Tại Mexico, danh sách nghệ sĩ gồm Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Tyla. Các ngôi sao trình diễn trong lễ khai mạc phiên bản Mỹ là Katy Perry, Future, Anitta, Rema, LISA (BlackPink) và Tyla. FIFA cũng tiết lộ còn "nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới khác sẽ được công bố sau", hứa hẹn mang đến "màn trình diễn giàu năng lượng, phản ánh quy mô, tham vọng và sức mạnh văn hóa của chính giải đấu".

Lễ khai mạc tại Los Angeles thể hiện quy mô phi thường mà World Cup 2026 sẽ đạt tới. Dàn nghệ sĩ tham gia phản ánh sự đa dạng văn hóa của nước Mỹ cũng như sức sống của nhiều cộng đồng nhập cư tại đây, làm nổi bật ảnh hưởng sâu rộng của quốc gia này đối với âm nhạc, giải trí và văn hóa đại chúng, đồng thời cho thấy sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối mọi người trên khắp đất nước.

Sân khấu khai mạc tại Toronto (Canada) có sự góp mặt của các ngôi sao âm nhạc Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Buble, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream và William Prince. Tại đây, câu chuyện về chiếc cúp vàng được thể hiện theo phong cách ghép tranh mosaic.

Xem trực tiếp khai mạc World Cup 2026 trên kênh nào?

Tại Việt Nam, World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Lịch phát sóng chi tiết 104 trận đấu sẽ được cập nhật liên tục theo thông báo chính thức của FIFA và VTV.Các kênh chiếu trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2026 và 104 trận đấu là VTV3, VTV6 và VTV10.

Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.