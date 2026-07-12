Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/7/2026 - XSKH 12/7

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 12/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/7/2026 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12/7/2026

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- XSKH 8/7/2026

Kết quả xổ số ngày 8/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay thưởng có giải đặc biệt là 918917 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 8/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8/7/2026.

- XSKH 5/7/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 326063 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 5/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 5/7/2026.

- XSKH 1/7/2026

Kết quả xổ số ngày 1/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng như sau:

XSKH 1/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 1/7/2026.

- XSKH 28/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng ngày 28/6/2026 với giải đặc biệt là 866764 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 28/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 28/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Huế, Khánh Hòa, Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.