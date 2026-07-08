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Xuất bản ngày 08/07/2026 04:00 PM
Xuất bản ngày 08/07/2026 04:00 PM

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 8/7/2026 - XSKH 8/7

XSKH 8/7, trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 8/7/2026, xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 8/7/2026, xổ số Khánh Hòa 8/7.

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 8/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 8/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 8/7/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 8/7/2026

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- XSKH 5/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng ngày 5/7/2026 với giải đặc biệt là 326063 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 5/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 5/7/2026.

XSKH 5/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 5/7/2026.

- XSKH 1/7/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 1/7/2026 có giải đặc biệt là 835168 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 1/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 1/7/2026.

XSKH 1/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 1/7/2026.

- XSKH 28/6/2026

Kết quả xổ số ngày 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng như sau:

XSKH 28/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 28/6/2026.

XSKH 28/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 28/6/2026.

- XSKH 24/6/2026

Kết quả xổ số ngày 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay thưởng có giải đặc biệt là 323992 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 24/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 24/6/2026.

XSKH 24/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 24/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm ngàn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 8/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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