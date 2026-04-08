Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 8/4/2026 - XSDN 8/4

XSDN 8/4. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 8/4/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 8/4/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải Ba (trúng 5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (trúng 5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải Năm (trúng 4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (trúng 4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (trúng 2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi vé trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Mỗi vé trúng được 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải bảo quản còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa thông tin trên vé.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng trên vé. Sau 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An và Hậu Giang quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

