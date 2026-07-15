Cập nhật tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha mới nhất, chính xác nhất

(VTC News) -

PHÁP 0 2 TÂY BAN NHA 22‘ Oyarzabal 58’ Porro

Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha thuộc vòng bán kết World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động AT&T ở Arlington (Texas, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha mới nhất tại đây.

Oyarzabal ghi bàn mở tỷ số trận Pháp gặp Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha kiểm soát tốt hơn trong hiệp một, tiếp tục tạo ra thế trận kiểm soát an toàn, triệt tiêu rủi ro gần như tuyệt đối. Tây Ban Nha giữ bóng nhỉnh hơn (55%), không tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn có sức uy hiếp (5 cú sút, chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,99). Điểm thành công của Tây Ban Nha là khiến đội tuyển Pháp không gây được sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự.

Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu xảy ra ở phút 20 khi Lucas Digne (Pháp) bất cẩn, đá vào Lamine Yamal thay vì phá bóng. Tây Ban Nha được hưởng phạt đền. Mikel Oyarzabal thực hiện chính xác cú sút 11 mét về phía bên phải khung thành để ghi bàn mở tỷ số.

Khó khăn của đội tuyển Pháp còn tăng lên khi William Saliba chấn thương không thể đá tiếp, phải nhường chỗ cho Maxence Lacroix ở phút 30.

Đội hình Pháp và Tây Ban Nha

Pháp: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurelien Tchouameni, Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Barcola, Kylian Mbappe.

Tây Ban Nha: Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

Thông tin trước trận Pháp vs Tây Ban Nha

Đội thắng sẽ gặp Argentina hoặc Anh ở trận chung kết. Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Pháp có 43,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tây Ban Nha đạt 29%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 27,1%.

Đội tuyển Pháp đấu với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Hai đội mới gặp nhau một lần tại World Cup. Pháp thắng 3-1 ở vòng 1/8 năm 2006 dù để đối thủ mở tỷ số. Tuy nhiên, Tây Ban Nha thắng 7 trong 10 cuộc đối đầu gần nhất, gồm hai trận bán kết tại EURO 2024 và UEFA Nations League 2024/25.

Pháp toàn thắng 6 trận từ đầu giải, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Tây Ban Nha cũng mới nhận một bàn thua sau 6 trận, đồng thời thắng liên tiếp 5 trận kể từ khi hòa Cape Verde ở lượt mở màn.

Kylian Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn của Pháp với 8 pha lập công, ngang thành tích của Lionel Messi. Bên phía Tây Ban Nha, Mikel Oyarzabal ghi 4 bàn, còn Mikel Merino liên tiếp lập công quyết định khi vào sân từ ghế dự bị ở hai vòng knock-out gần nhất.

Đây là lần thứ tám Pháp góp mặt ở bán kết World Cup. Tây Ban Nha mới có lần thứ hai tiến đến vòng 4 đội mạnh nhất, sau hành trình vô địch năm 2010.