Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe đụng độ 'tường thép'

(VTC News) -

Trận Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 15/7 theo giờ Việt Nam tại AT&T Stadium, Arlington. Đây là trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026. Đội thắng trong cặp đấu này vào chung kết gặp Anh hoặc Argentina. Dựa trên dữ liệu thống kê trước trận, các mô hình máy tính đưa ra dự đoán tỷ lệ thắng trận Pháp vs Tây Ban Nha với ưu thế nhỉnh hơn thuộc về Kylian Mbappe và đồng đội.

Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Đội bóng của Didier Deschamps hướng đến lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup. Chưa có đội nào làm được điều này từ sau Brazil giai đoạn 1994-2002.

Mbappe dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Pháp thắng 6 trận liên tiếp tại World Cup 2026 - chuỗi thắng dài nhất của họ tại giải đấu này (bằng giai đoạn 2018-2022). Ngoài ra, Pháp thắng 17 trong 20 trận World Cup gần nhất (hòa 2 và thua 1), thắng 19 trong 22 trận knock-out gần nhất tại World Cup. Đội bóng này cũng giành chiến thắng 15 trong 17 trận quốc tế gần nhất (hòa 1 và thua 1).

Đội tuyển Pháp giữ sạch lưới 3 trận World Cup liên tiếp (dài nhất lịch sử đội bóng tại đấu trường thế giới).

Kylian Mbappe ghi 11 bàn trong 7 trận World Cup gần nhất. Tiền đạo đội trưởng của Pháp có 20 bàn sau 20 lần ra sân tại World Cup. Mbappe có 12 bàn ở vòng knock-out World Cup (kỷ lục của giải đấu), nhiều hơn 4 bàn so với nhóm xếp sau gồm Ronaldo Nazario và Leonidas.

Tại World Cup 2026, Mbappe ghi 8 bàn sau 19 cú sút trúng đích và tạo ra 16 cơ hội cho đồng đội. Mbappe và Ousmane Dembele tạo ra 19 cơ hội cho nhau tại World Cup 2026, gồm 10 lần Mbappe tạo cơ hội cho Dembele và 9 lần theo chiều ngược lại.

Ousmane Dembele ghi 5 bàn tại World Cup 2026. Anh là cầu thủ Pháp thứ ba ghi ít nhất 5 bàn trong một kỳ World Cup, sau Just Fontaine và Kylian Mbappe.

Tây Ban Nha bất bại trong 36 trận gần nhất tính trong thời gian thi đấu chính thức, với 27 chiến thắng và 9 trận hòa. Đây mới là lần thứ hai Tây Ban Nha vào bán kết World Cup (lần đầu là năm 2010, Tây Ban Nha vô địch).

Tây Ban Nha thắng 5 trận World Cup liên tiếp, mới thủng lưới 1 bàn trong 6 trận tại giải năm nay.

La Roja có 11 bàn tại World Cup 2026 (ngang với thành tích tốt nhất của họ năm 1986).

Tây Ban Nha thắng 6 trong 7 trận knock-out World Cup gần nhất trước các đội châu Âu. Ngoại lệ là trận hòa Nga 1-1 ở vòng 1/8 World Cup 2018, sau đó thua luân lưu.

Mikel Merino ghi bàn quyết định ở 2 trận knock-out liên tiếp tại World Cup 2026 sau khi vào sân từ ghế dự bị. Lamine Yamal ghi 3 trong 7 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha vào lưới Pháp. Cả 3 bàn này đều đến ở các trận bán kết: EURO 2024 và UEFA Nations League 2024/25.

67% số trận của Pháp ở World Cup 2026 vượt mốc 2,5 bàn. Tỷ lệ này của Tây Ban Nha là 50%.

Pháp có 67% số trận tại World Cup 2026 vượt mốc 9,5 quả phạt góc. Tỷ lệ này của Tây Ban Nha là 33%.

Không có trận nào của Pháp vượt mốc 2,5 thẻ phạt. Tỷ lệ của Tây Ban Nha cũng chỉ là 33%.

Merino ghi bàn quyết định cho Tây Ban Nha trong 2 trận liên tiếp đều ở cuối trận. (Ảnh: Reuters)

Lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha từng gặp nhau 38 lần. Tây Ban Nha thắng 18 trận, Pháp thắng 13 trận, còn lại là 7 trận hòa.

Đây mới là lần thứ hai Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau tại World Cup. Lần trước diễn ra ở vòng 1/8 World Cup 2006, khi Pháp thắng 3-1.

Tây Ban Nha thắng 7 trong 10 lần gần nhất gặp Pháp trên mọi đấu trường, hòa 1 và thua 2.

Tây Ban Nha thắng 2 trận gần nhất gặp Pháp. La Roja thắng 2-1 ở bán kết EURO 2024 và thắng 5-4 ở bán kết UEFA Nations League 2024/25.

Didier Deschamps có thành tích 2 thắng, 1 hòa và 4 thua trong 7 trận dẫn dắt đội tuyển Pháp gặp Tây Ban Nha. Hai lần đối đầu Tây Ban Nha của Luis de la Fuente đều kết thúc bằng thất bại của Pháp ở bán kết.

Dự đoán Pháp vs Tây Ban Nha

Dự đoán Pháp - Tây Ban Nha: Đội nào thắng?

Các tính toán tỷ lệ thắng trận Pháp vs Tây Ban Nha của Opta nghiêng nhẹ về Pháp, với 43,9% khả năng thắng trong 90 phút và 57,1% cơ hội vào chung kết nếu tính cả hiệp phụ, luân lưu. Đây là cặp đấu có chênh lệch không lớn, khi Tây Ban Nha đạt 29% khả năng thắng trong 90 phút và tỷ lệ hòa là 27,1%.

Pháp có chuỗi thắng dài hơn, hàng công đạt hiệu suất tốt hơn và Mbappe đang ở nhóm cầu thủ nổi bật nhất giải. Dembele và Olise giúp Les Bleus có thêm các hướng tấn công bên cạnh Mbappe. Hàng thủ Pháp cũng giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp trước khi gặp Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha không có xác suất cao bằng Pháp, nhưng sở hữu chuỗi 36 trận bất bại trong 90 phút và mới thủng lưới 1 bàn tại World Cup 2026. La Roja cũng có lợi thế đối đầu gần đây khi thắng Pháp ở 2 trận bán kết lớn trong 2 năm liên tiếp.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng xử lý của hai biên. Pháp có Mbappe, Dembele và Olise, còn Tây Ban Nha có Yamal, Pedri và Oyarzabal. Nếu Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt và hạn chế khoảng trống sau lưng hàng thủ, trận đấu có thể kéo dài. Nếu Pháp tạo được trạng thái chuyển đổi nhanh, Mbappe là khác biệt lớn nhất.

Cả hai đội đều có tỷ lệ ghi bàn trong cả 2 hiệp ở mức 50%. Khả năng trận đấu có bàn ở cả hai phía cao hơn so với một thế trận một chiều. Pháp vẫn là đội có cơ hội thắng cao hơn, nhưng Tây Ban Nha đủ cơ sở để kéo cặp bán kết này đến hiệp phụ.

Trận Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Pháp vs Tây Ban Nha.