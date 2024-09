Trực tiếp: Bão số 4 giật cấp 11 đổ bộ chiều nay, nhiều địa phương mưa lớn

“Những hộ dân này nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở nên xã gấp rút sơ tán đến vị trí an toàn. Xã đã cung cấp thực phẩm trong vài ngày tới cho người dân để vượt qua bão lụt” – ông Lình nói.

Lực lượng chức năng Quảng Bình sơ tán người dân đến nơi ở an toàn.

Tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Theo Đồn Biên phòng Hướng Lập (Hướng Hóa), hiện trời đang mưa to, nước các sông, suối dâng cao, tại một số đập tràn nước dâng khoảng 0,5m, một số vị trí có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo tai điểm ngập nước.

Lực lượng chức năng vận động, di dời người dân tại điểm nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với UBND, lực lượng công an, quân sự triển khai lực lượng cắm biển báo nguy hiểm, tuyên truyền, vận động di dời một số hộ dân đến vị trí an toàn. Hiện trên địa bàn có thôn Tri, Khu tái định cư Cuôi, Tri bị cô lập do nước tràn dâng cao không qua lại được. Tại Khu tái định cư bản Cựp có sạt lở nhẹ, đơn vị đã di dời 4 hộ/15 khẩu ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ lống. Cạnh đó, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở nhẹ tại Km 169+100, hiện các phương tiện vẫn lưu thông được.