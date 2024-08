Link xem trực tiếp "Anh trai vượt ngàn chông gai" tập 5

Trong tập 5 Anh trai vượt ngàn chông gai, 33 anh tài lập tức đối diện với thử thách mới ở công diễn 2. Cụ thể, 2 đội sẽ cùng nhau sáp nhập thành một liên minh, gọi là "Hợp tác liên minh". Việc thành lập này hoàn toàn phụ thuộc vào sự tính toán của các anh tài. Mỗi đội sẽ có các chiến lược riêng và thuyết phục đội còn lại hợp tác.

Ở công diễn 2, mỗi liên minh sẽ phải trình diễn 2 tiết mục (một tiết mục hát và một tiết mục trình diễn). Đặc biệt, mỗi tiết mục được phép tối đa 6 thành viên tham gia, mỗi thành viên phải trình diễn ít nhất một tiết mục.

Theo diễn biến được tiết lộ từ trailer, MC Thành Trung lập tức có được chiến lược và xác định rõ hướng đi cho đội khi nhận đề bài và luật chơi ở công diễn 2. Anh bày tỏ: “Tôi đã hiểu chúng tôi thiếu điều gì và ngay lúc đó trong đầu tôi đã có ngay một phương án”. Trong khi đó, Binz gây tò cho khán giả khi tiết lộ các thành viên trong nhà "Xuân hạ thu đông" có quan điểm trái ngược nhau trước luật chơi lập liên minh.

Mất đi thành viên ở công diễn 1, nhà "Đam mê" có những bước đi thận trọng trong việc thành lập liên minh. Liên Bỉnh Phát và (S)TRONG Trọng Hiếu bàn bạc kỹ lưỡng và nhận định phải đi tìm mảnh ghép có khả năng hát tốt. “Mình phải tìm một đội có nhiều giọng hát tốt”, Trọng Hiếu tiết lộ.

Trước đó ở công diễn 1, các anh tài đã có màn biểu diễn bùng nổ với nhiều màu sắc. Nhà "Sao sáng" gồm 3 anh tài Tự Long, SOOBIN và Cường Seven thể hiện màn trình diễn ấn tượng đúng như kỳ vọng, khi làm mới ca khúc Trống cơm. Tiết mục đã gây ấn tượng khán giả, lẫn các anh tài khác khi mang màu sắc âm nhạc đương đại từ giai điệu, lời rap, kết hợp với đó là trang phục truyền thống.

Nhà "Đam mê" (gồm Tuấn Hưng, (S)TRONG Trọng Hiếu, Nguyễn Trần Duy Nhất và Liên Bỉnh Phát) mang đến ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng, thiêng liêng về tình cha con trong bản mashup Ba kể con nghe và Dưới ánh đèn sân khấu.

Ban đầu, nhóm nhận được số điểm khá cao, song theo từng phần biểu diễn của các nhà khác, con số này thấp dần và cuối cùng họ lọt top nguy hiểm khi đứng áp chót. Trước kết quả không như mong đợi, Tuấn Hưng quyết định anh sẽ là thành viên "chuyển giao" vì cảm thấy có lỗi với đồng đội.

Nam ca sĩ tự nhận lỗi về mình khi nhà "Đam mê" rơi vào vòng nguy hiểm: "Hát là công việc của tôi, mình kiếm sống bằng cái nghề này vậy mà mình không giúp cho đội có một kết quả tốt hơn, thì mình phải là người chịu trách nhiệm. Nếu rời khỏi cuộc chơi tôi cũng sẽ buồn, nhưng sẽ có những cái không thuộc tầm kiểm soát của mình”.

Rất may mắn là khi Tuấn Hưng bước vào phòng "chuyển giao", anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ 5 nhà đứng top đầu. Cuối cùng, nam ca sĩ quyết định về nhà "Sao sáng" gồm các anh tài Cường Seven, SOOBIN, Tự Long.

Ngoài Tuấn Hưng, Quốc Thiên cũng là anh tài chấp nhận "chuyển giao" vì nhà "Hát" của anh có số điểm bình chọn thấp nhất. Rất may mắn, Quốc Thiên đã được nhà "Tái sinh" cứu và tiếp tục ở lại với chương trình.

Tiết mục "Trống cơm" đội Tự Long.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

33 anh tài tham gia mùa đầu tiên gồm có: NSND Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz và SOOBIN.