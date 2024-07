Xem trực tiếp "Anh trai vượt ngàn chông gai" tập 4:

Tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ là một cuộc đua thực sự khi các anh tài phải chiến đấu hết mình để giành lấy chiến thắng.

Tiết mục của nhóm NSND Tự Long, Soobin và Cường Seven đang được mong chờ.

Ở công diễn 1, các khán giả tại trường quay sẽ có quyền thay đổi phiếu bầu, gọi tắt là “chạy phiếu”. Sau mỗi tiết mục, khi cổng bình chọn mở ra, khán giả được quyền thay đổi lựa chọn trước đó của mình. Khi cả 8 tiết mục đã hoàn thành, các khán giả sẽ có 60 giây để chạy phiếu lần cuối và chọn ra 3 tiết mục mình yêu thích nhất.

Ngay khi nhận được thông báo của MC, rất nhiều anh tài bày tỏ sự lo lắng.

“Thực sự rất hồi hộp, tôi không biết là sau 60 giây thì khán giả đã bình chọn cái gì”, rapper Đinh Tiến Đạt nói. Trương Thế Vinh khẳng định chương trình quá khốc liệt.

Bên cạnh đó, 33 anh tài cũng căng thẳng khi nghe được thông báo sẽ có người ra về ngay công diễn đầu tiên.

Trước thông tin này của ban tổ chức, Liên Bỉnh Phát thậm chí không dám đối diện với sự thật là mình sẽ phải chia tay với anh tài nào. “Tôi không dám tính đến đường tiếp theo, đó là phải quyết định một người ra đi. Tôi thật sự không dám tính đến đường đó luôn, mình không dám đối diện với nó”, Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

MC Thành Trung nhận định: “Đây không còn là một chỗ để cho chúng tôi vui chơi nữa mà đã bắt đầu vào một cuộc thi đấu”.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

33 anh tài tham gia mùa đầu tiên gồm có: NSND Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz và SOOBIN.