Mỗi người dân thị xã An Nhơn là một đại sứ du lịch

(VTC News) -

Sáng 5/7, Sở Du lịch Bình Định phối hợp với UBND thị xã An Nhơn tổ chức Lễ phát động phong trào xây dựng “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn” với mong muốn, mỗi người dân An Nhơn là một đại sứ du lịch và phát huy vai trò đại sứ du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, mong muốn người dân, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tại thị xã An Nhơn cùng chung tay với ngành du lịch tỉnh Bình Định, xây dựng du lịch phát triển theo hướng xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an ninh, an toàn, văn minh và thân thiện bằng những việc làm thiết thực nhất.

Ông Mai Xuân Tiến phát biểu tại sự kiện.

Nói lời hay, cử chỉ đẹp, thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ du khách đồng thời giữ gìn quan hệ cộng đồng tốt; lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh dịch vụ du lịch; Giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng về những hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch, tài nguyên du lịch.

Ông Huỳnh Cao Nhất trong buổi lễ.

“Để duy trì, phát triển một điểm đến, một sản phẩm du lịch hấp dẫn và thu hút đông khách du lịch cần phải có sự đồng lòng của cộng đồng người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng sự vào cuộc quyết tâm của các cấp, các ngành”, ông Huỳnh Cao Nhất nhấn mạnh.

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND Thị xã An Nhơn, thay mặt người dân, các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn cam kết trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã sẽ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Hình ảnh Thị xã An Nhơn.

Cũng theo ông Mai Xuân Tiến, địa phương sẽ tích cực tham gia phối hợp xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo khách, nâng giá dịch vụ, gian lận trong kinh doanh, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của thị xã, nhất là tại các tuyến đường đến các điểm du lịch và tại các di tích lịch sử - văn hóa hiện có của địa phương gắn với việc thực hiện tốt các nội dung hoạt động phong trào vệ sinh yêu nước.

Lễ diễu hành.

“Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh du lịch, đặc biệt là các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, cơ sở mua sắm trên địa bàn thị xã chấp hành tốt pháp luật kinh doanh du lịch; tích cực hưởng ứng thực hiện các chương trình, chính sách kích cầu du lịch do tỉnh phát động; đóng góp vào các hoạt động của chính quyền địa phương để góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và hấp dẫn, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách”, ông Mai Xuân Tiến cho biết.

Di tích Thành Hoàng Đế tại thị xã An Nhơn.

Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên và các đại biểu đã tham gia diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn Thị xã An Nhơn với các phướn tuyên truyền có nội dung “Mỗi người dân Bình Định là một đại sứ du lịch” và “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn" để tuyên truyền, kêu gọi sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, du khách chung tay xây dựng điểm đến du lịch tỉnh Bình Định an toàn - thân thiện- hấp dẫn.

Thị xã An Nhơn (Bình Định) là vùng đất nằm giữa lòng Bình Định, được biết đến từng là kinh đô của 2 vương triều: Chămpa thời cổ đại và Thái Đức - Nguyễn Nhạc thời Tây Sơn. Là tỉnh lỵ Bình Định thời nhà Nguyễn đến năm 1938; địa bàn chiến lược quan trọng của Khu V và tỉnh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước.

Bún bánh An Thái.

Là vùng đất địa linh, nhân kiệt, vùng đất của văn chương và nghệ thuật, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, cùng với hệ thống giao thông thuận lợi về đường không, đường bộ và đường sắt, thị xã An Nhơn có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch, nhất là du lịch di sản, du lịch văn hóa.

An Nhơn là thủ phủ mai vàng.

Thị xã An Nhơn với sức hấp dẫn từ hệ thống di sản văn hóa vật thể gồm có 7 di tích xếp hạng cấp quốc quốc gia, 15 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, tiêu biểu như Khu di tích Thành Hoàng Đế có hai tượng Voi đá đã được công nhận là bảo vật quốc gia, Tháp Cánh Tiên, Tháp Phú Lốc, Chùa Thập Tháp, Khu căn cứ cách mạng An Trường gắn với cảnh quan sinh thái Hồ Núi Một.

An Nhơn có nghề bún song thằn nổi tiếng.

Nhiều di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc tiêu biểu như nghệ thuật hát bội, bài chòi, võ cổ truyền; các làng nghề truyền thống với các sản phẩm tiêu biểu như Rượu Bàu Đá được đánh giá là một trong những “quốc tửu” của Việt Nam, có Bún song thằn An Thái là đặc sản riêng có, Mai vàng An Nhơn đã làm nên thương hiệu Thủ phủ Hoa Mai Vàng của Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên luôn là điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với Bình Định.