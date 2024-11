Trộm 132 triệu đồng trong tài khoản của đồng nghiệp

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Công Lượng (SN 2006), trú tại xã Yên Tâm, huyện Yên Định về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 4/11/2024, anh Trịnh Đình H. (SN 1973), trú tại xã Yên Lạc, huyện Yên Định mở tài khoản tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Yên Định và cài đặt ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Đỗ Công Lượng, đối tượng trộm cắp tài sản của đồng nghiệp

Do không biết cài đặt sinh trắc học trên ứng dụng điện thoại nên anh H. đã nhờ Đỗ Công Lượng (đồng nghiệp cùng công ty) thao tác hộ. Do điện thoại của anh H. không hỗ trợ cài sinh trắc học nên Lượng đã tải ứng dụng Sacombank Pay về điện thoại của mình và đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Sacombank của anh H. để cài đặt.

Sau khi Lượng cài đặt sinh trắc học xong, anh H. đã đăng nhập vào ứng dụng tài khoản ngân hàng Sacombank trên máy điện thoại của mình, nhưng không thực hiện được và bị khóa tài khoản.

Sáng 5/11/2024, anh H. đến công ty nhờ Lượng đăng nhập tài khoản ngân hàng của mình trên điện thoại. Sau khi đăng nhập, ngân hàng có gửi mã OTP về số điện thoại của anh H. thì Lượng đã xin mã OTP để kiểm tra lại.

Khi anh H. đưa mã OTP cho Lượng thì đối tượng đã đăng nhập thành công tài khoản ngân hàng của chủ thẻ trên điện thoại của Lượng.

Phát hiện trong tài khoản của anh H. có số tiền 240 triệu đồng, lòng tham nổi lên nên Lượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Ngày 5 và 6/11/2024, Lượng đã liên tục chuyển 4 lần tiền từ khoản ngân hàng Sacombank của anh H. sang tài khoản của mình, với tổng số tiền 132 triệu đồng.

Do không đăng nhập vào tài khoản và chuyển tiền được nên chiều mùng 6/11, anh H. đến ngân hàng Sacombank Chi nhánh Yên Định để kiểm tra thì phát hiện đã bị mất số tiền 132 triệu đồng. Ngân hàng liền khóa tài khoản của anh H. và trình báo cơ quan công an.

Sự việc bị bại lộ, tối 6/11, Đỗ Công Lượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai rõ hành vi vi phạm của mình và giao nộp toàn bộ số tiền đã trộm cắp.