Những món quà lưu giữ ký ức lịch sử tại 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Ngày 18/5, chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia.

Từ sáng sớm, khu vực sân khấu nhà lá trong khu di tích đã có rất đông người xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm hành trình “xuyên không” bằng kính thực tế ảo (VR).

Hàng nghìn người dân và du khách cùng 'xuyên không' về ngày độc lập 2/9/1945.

Sau khi kết thúc phần trải nghiệm, mỗi khán giả được ban tổ chức trao tận tay những phần quà lưu niệm như bản sao Tuyên ngôn Độc lập, khăn in logo chương trình hay những lá thư tay gửi gắm thông điệp tri ân.

Một số bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng món quà vừa nhận ngay tại khu vực trải nghiệm.

Không chỉ được sống lại không khí Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 qua công nghệ VR, nhiều người còn thích thú khi nhận những món quà mang đậm dấu ấn lịch sử từ ban tổ chức.

Ông Lê Hải Thung (trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, ông cùng hai người bạn đến tham gia chương trình từ sáng sớm sau khi biết thông tin trên truyền hình.

"Tôi thấy trải nghiệm VR đã rất đặc biệt rồi, điều khiến tôi bất ngờ nữa là ban tổ chức còn chuẩn bị những món quà mang ý nghĩa lịch sử. Tối ấn tượng mãi với hình ảnh các cháu nhỏ cầm bản sao Tuyên ngôn Độc lập để đọc. Đây là cách rất gần gũi để trẻ nhỏ hiểu hơn về lịch sử”, ông Thung nói.

Nhiều học sinh thích thú với những món quà nhỏ được trao sau hành trình trải nghiệm.

Hải My cho biết đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm công nghệ VR gắn với chủ đề lịch sử. “Điều em nhớ nhất không chỉ là cảm giác đứng giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945 mà còn là bản sao Tuyên ngôn Độc lập ban tổ chức gửi kèm. Nó khiến chương trình gần gũi hơn, không đơn thuần là một buổi trải nghiệm công nghệ”, Hải My chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức cho biết các phần quà được chuẩn bị cho cả ba ngày diễn ra chương trình tại Nghệ An với mong muốn mỗi người tham gia đều có thể mang về một kỷ niệm đáng nhớ sau hành trình trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo.

Chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Nghệ An.

Theo ban tổ chức, toàn bộ không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại. Người tham gia sử dụng kính VR để quan sát và hòa mình vào bầu không khí của thời khắc lịch sử cách đây 80 năm.

Chương trình diễn ra từ 17-19/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên, đồng thời gắn với chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia trải nghiệm, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, trở thành điểm nhấn văn hóa và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo Nhân dân, cơ quan báo chí cùng nhiều đơn vị liên quan.

Tháng 9/2025, chương trình tiếp tục được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Chương trình trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – công nghệ nổi bật của Lễ hội Làng Sen 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những trải nghiệm chân thực, sống động và giàu cảm xúc.