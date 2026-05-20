Khoảnh khắc đặc biệt tại hành trình 'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở Nghệ An

Từ 17/5 đến 19/5, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An), chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” thu hút hàng nghìn người dân, du khách từ nhiều tỉnh, thành đến tham gia. Không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ mới lạ, chương trình còn để lại nhiều khoảnh khắc xúc động khi lịch sử được tái hiện bằng hình ảnh trực quan và cảm xúc chân thực.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ tặng quà lưu niệm cho các em nhỏ trải nghiệm chương trình.

Trong không gian trải nghiệm, người tham gia được đeo kính thực tế ảo để "xuyên không" trở về Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhiều người chăm chú theo dõi từng hình ảnh hiện lên trước mắt. Từ kỳ đài Ba Đình, biển người trong ngày Quốc khánh đầu tiên đến tiếng hô vang hưởng ứng giữa quảng trường… tất cả được tái hiện sinh động qua công nghệ VR, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Trong suốt 3 ngày diễn ra chương trình, khu vực trải nghiệm luôn đông kín người.

Nhiều gia đình đưa con em đến tham gia từ sớm, học sinh, sinh viên kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm.

Một trong những hình ảnh đặc biệt của chương trình là khu vực lưu bút luôn chật kín người viết. Sau hành trình “trở về” thời khắc lịch sử, nhiều bạn trẻ nán lại ghi những dòng cảm xúc lên giấy lưu niệm.

“Nếu được sống trong thời khắc ấy, chắc tôi sẽ rất tự hào”, “Biết ơn thế hệ đi trước đã hy sinh cho hòa bình hôm nay”, “Lịch sử lần đầu khiến tôi xúc động như vậy”... là những dòng nhắn được nhiều bạn trẻ để lại sau trải nghiệm.

Theo nhiều người tham gia, công nghệ thực tế ảo giúp lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với giới trẻ.

Thay vì chỉ đọc qua sách vở hoặc xem tư liệu, người xem có cảm giác được trực tiếp đứng giữa Quảng trường Ba Đình của mùa thu năm 1945.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm công nghệ, chương trình còn tạo dấu ấn với những phần quà mang màu sắc lịch sử dành cho người tham dự.

Nhiều em nhỏ thích thú khi nhận những món quà lưu niệm sau khi hoàn thành hành trình trải nghiệm.

Đại diện ban tổ chức cho biết các phần quà được chuẩn bị xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện với mong muốn mỗi người tham gia đều có thể lưu giữ một kỷ niệm đáng nhớ sau chuyến “xuyên không” bằng công nghệ thực tế ảo.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Nghệ An.

Sự kiện diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên, đồng thời gắn với chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia trải nghiệm, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, trở thành điểm nhấn văn hóa và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo Nhân dân, cơ quan báo chí cùng nhiều đơn vị liên quan.

Tháng 9/2025, chương trình tiếp tục được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Chương trình trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – công nghệ nổi bật của Lễ hội Làng Sen 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những trải nghiệm chân thực, sống động và giàu cảm xúc.