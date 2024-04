Triều cường TP.HCM sẽ đạt đỉnh vào ngày mai

(VTC News) -

Ngày 9/4, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 3 Âm lịch và ở mức cao.

Cụ thể, đến 7h ngày 9/4, mực nước cao nhất ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè đều ở mức xấp xỉ báo động 1 (1,40m).

Triều cường gây ngập ở TP.HCM.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên trong 2-3 ngày tới, sau đó triều cường rút dần.

Cũng theo dự báo, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 10-11/4 (tức 2-3 tháng 3 Âm lịch. Cụ thể, trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,45-1,50m (xấp xỉ hoặc dưới báo động 2 là 0,05m).

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h; Trạm Biên Hòa ở mức 1,55-1,60m (ở mức dưới báo động 1 khoảng 0,20-0,25m); Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,50-1,55m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2 là 0,05m).

Thời tiết tại một số tỉnh Nam Bộ ngày 9/4

Nam Bộ có mây, gió nhẹ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động trong khoảng 34 độ C - 37 độ C.

Cụ thể, TP Phú Quốc 34 độ C, TP Cà Mau 35 độ C, TP Sóc Trăng 35 độ C, TP Tân An 35 độ C, TP Cần Thơ 36 độ C, TP Vĩnh Long 36 độ C, TP Châu Đốc 37 độ C, TP Biên Hoà 37 độ C, TP Tây Ninh 37 độ C, TP Thủ Dầu Một 38 độ C và huyện Đồng Phú 39 độ C.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.