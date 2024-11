Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 2.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 17/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (gọi tắt Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh quy mô lớn.

Khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Duy Khanh (45 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên nhà cái “www.bong88.com” mã là V39B1.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh: CACC)

Sau đó, Khanh móc nối với nhiều người khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng.

Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao.

Sau thời gian điều tra, đến ngày 16/11, Phòng An ninh mạng phối hợp các đơn vị huy động gần 100 cán bộ chiến sỹ chia thành 12 tổ công tác tại Đà Nẵng và TP.HCM đồng loạt khám xét, bắt giữ Nguyễn Duy Khanh và 11 đối tượng trong đường dây.

Công an xác định, từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng.

Một số tang vật được cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngoài ra, Công an phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với đối tượng Nguyễn Duy Khanh.

Hiện công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với những kẻ trên.