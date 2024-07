Gần 100 cảnh sát phá đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng

(VTC News) -

Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá thành công chuyên án đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn huyện Tuy Phong do Phạm Nhật Trường (30 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong) cầm đầu, với số tiền giao dịch hơn 31 tỷ đồng.

Chuyên án do Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo, huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh và Công an huyện Tuy Phong cùng tham gia.

Các đối tượng Trường, Tuyền, Trí. (Ảnh: CACC)

Vào đầu tháng 6/2024, Phạm Nhật Trường mua lại tài khoản cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua trang mạng "wasa88.com" (thuộc hệ thống website "bong88.com").

Sau đó, Trường phân chia thành 10 tài khoản Agent (cấp đại lý) để giao cho Nguyễn Văn Tuyền (30 tuổi, trú tại xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong), Nguyễn Thanh Trí (33 tuổi, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) và người khác trên địa bàn 9 tài khoản.

Riêng Trường sử dụng một tài khoản để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Sau đó, Tuyền và Trí tiếp tục chia cắt các tài khoản Agent thành nhiều tài khoản người chơi để giao cho các con bạc trực tiếp đánh bạc trên tài khoản cá cược bóng đá.

Từ ngày 1/6 đến ngày 11/7, tài khoản của Phạm Nhật Trường giao dịch tổng cộng hơn 30.700 lượt cá cược với hơn 623.600 điểm, quy đổi thành số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Đến nay, CSĐT Công an huyện Tuy Phong khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.