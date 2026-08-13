  • logo
Xuất bản ngày 13/08/2026 03:40 PM
Xuất bản ngày 13/08/2026 03:40 PM

XSTN 13/8 - Xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 13 tháng 8

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

XSTN 13/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/8/2026, xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 13/8/2026, xổ số Tây Ninh 13/8.

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 13/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 13/8 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/8/2026 - Xổ số Tây Ninh ngày 13/8/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 13/8/2026.

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 13/8/2026.

Xem lại KQXSTN các kỳ trước

- XSTN 6/8/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 6/8/2026 có giải đặc biệt là 241657 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 6/8/2026.

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 6/8/2026.

- XSTN 30/7/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 30/7/2026 có giải đặc biệt là 050416 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 30/7/2026.

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 30/7/2026.

- XSTN 23/7/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 23/7/2026 có giải đặc biệt là 656393 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 23/7/2026.

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 23/7/2026.

- XSTN 16/7/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 16/7/2026 có giải đặc biệt là 085113 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTN 16/7, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 16/7/2026.

XSTN 16/7, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 16/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Do Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Tuyên bố chung Việt Nam - New Zealand

Tuyên bố chung Việt Nam - New Zealand

Báo Điện tử VTC News trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Xem thêm