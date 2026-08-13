XSTN 13/8 - Xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 13 tháng 8

(VTC News) -

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 13/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 13/8 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/8/2026 - Xổ số Tây Ninh ngày 13/8/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 13/8/2026.

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- XSTN 6/8/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 6/8/2026 có giải đặc biệt là 241657 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 6/8/2026.

- XSTN 30/7/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 30/7/2026 có giải đặc biệt là 050416 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 30/7/2026.

- XSTN 23/7/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 23/7/2026 có giải đặc biệt là 656393 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 23/7/2026.

- XSTN 16/7/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 16/7/2026 có giải đặc biệt là 085113 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTN 16/7, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 16/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Do Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.