Dùng dao tấn công 5 người tại Bệnh viện Sản Nhi, người đàn ông lĩnh 15 năm tù

(VTC News) -

Ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Vỹ là chồng chị L.T.K. Thời điểm vợ điều trị, chăm sóc con tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Vỹ cho rằng vợ mình không được các y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc như những sản phụ khác nên nảy sinh bức xúc.

Bị cáo Bàn Văn Vỹ tại phiên tòa. (Ảnh: V.Đ)

Khoảng 10h ngày 23/10/2025, khi đang ở khu vực Khoa Sơ sinh, Vỹ lấy một con dao gọt hoa quả có lưỡi kim loại dài khoảng 11cm rồi bất ngờ tấn công nhiều người.

Vỹ dùng dao đâm chị Nguyễn Thị Nhung, nhân viên y tế, nhiều nhát vào vùng lưng, cột sống ngực và vai. Tiếp đó, bị cáo tấn công chị Ngô Thị Thu Thủy nhiều nhát vào vùng ngực, vai và tay.

Vỹ sau đó tiếp tục dùng dao tấn công bà Phan Thị Tứ, người nhà bệnh nhân, khiến nạn nhân bị thương ở các ngón tay. Trong quá trình này, con dao bị gãy.

Không dừng lại, Vỹ lấy con dao thứ hai có lưỡi dài khoảng 9,5cm, đâm một nhát vào vùng bụng bên phải của chị Nguyễn Thị Thu Hoài. Bị cáo sau đó tiếp tục đâm nhiều nhát vào vùng gò má, cổ, ngực, vai, lưng và tay của chị Nguyễn Thị Thùy Trang, nhân viên y tế.

Trong số 5 nạn nhân, chị Trang bị thương nặng nhất với nhiều tổn thương nghiêm trọng, trong đó có đứt tĩnh mạch cảnh ngoài bên phải, đứt các nhánh vòng nối của động mạch dưới đòn bên phải, tổn thương cơ ngực, gãy xương sườn, rách nhu mô phổi phải và liệt thần kinh số VII bên trái. Nạn nhân phải phẫu thuật, dẫn lưu khoang màng phổi.

Kết luận giám định bổ sung xác định chị Trang bị tổn thương cơ thể 40%. Chị Ngô Thị Thu Thủy bị tổn thương 6%, chị Nguyễn Thị Nhung và bà Phan Thị Tứ cùng 3%, chị Nguyễn Thị Thu Hoài 1%.

Các nạn nhân không tử vong do được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Vỹ thuộc trường hợp giết 2 người trở lên và có tính chất côn đồ, quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bàn Văn Vỹ 15 năm tù về tội Giết người.