Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Bác

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phức hợp Nevada Gold Mines tại Mỹ là tổ hợp khai thác vàng lớn nhất thế giới tính theo sản lượng, với khoảng 83,9 tấn vào năm 2024.

Khi được tìm thấy sau 8 giờ bị bỏ quên trên xe buýt của trường giữa trời nắng nóng, bé gái 18 tháng tuổi đã ở tình trạng nguy kịch và sau đó không qua khỏi.