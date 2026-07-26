Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Chốt chặn Tàu Ô
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.
Đồng Nai tìm kiếm, quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ
Sau hơn 4 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ, trong đó TP Đồng Nai tìm được hơn 100 hài cốt liệt sĩ.
Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Cần Thơ
Ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Bác
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5 mỏ lớn nhất thế giới sản xuất được bao nhiêu tấn vàng?
Phức hợp Nevada Gold Mines tại Mỹ là tổ hợp khai thác vàng lớn nhất thế giới tính theo sản lượng, với khoảng 83,9 tấn vào năm 2024.
Cái chết của bé gái 18 tháng tuổi sau 8 giờ bị bỏ quên trên xe của trường
Khi được tìm thấy sau 8 giờ bị bỏ quên trên xe buýt của trường giữa trời nắng nóng, bé gái 18 tháng tuổi đã ở tình trạng nguy kịch và sau đó không qua khỏi.
Bị cấm hành nghề 10 năm ở Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong nói 'không vấn đề'
HLV Shin Tae-yong khẳng định việc bị KFA cấm hành nghề 10 năm không ảnh hưởng đến công việc tại Persija Jakarta và tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Indonesia.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Cho đi để nhận lại hay nghĩa vụ?
Trò chuyện cùng thầy Đỗ Xuân Quý, doanh nhân Đỗ Thị Như Quỳnh về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cách kiến tạo giá trị bền vững.
Mặc blouse, xưng 'bác sĩ 20 năm kinh nghiệm' để lừa bệnh nhân, thu hàng tỷ đồng
Hoàng Trọng Nguyên, chủ phòng khám nha khoa ở Lạng Sơn, bị khởi tố vì giả danh bác sĩ, quảng cáo "20 năm kinh nghiệm" để khám, chữa bệnh.
Lần đầu công bố 1.000 bộ gene người Việt trên tạp chí hàng đầu thế giới
Nhóm hơn 40 nhà khoa học Việt lần đầu công bố dữ liệu hệ gene của hơn 1.000 người Việt trên Nature Communications, mở nền tảng cho y học chính xác.
4 mẫu vòng đeo tay không màn hình cho người muốn tập trung
Nhiều hãng công nghệ ra mắt loại vòng đeo tay không màn hình nhằm tối ưu thời lượng pin và hạn chế sự xao nhãng của người dùng.
Thắng Lào 5-0 ở ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan vẫn bị chê
Dù thắng đậm Lào ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan vẫn bị tiền đạo huyền thoại chỉ trích vì sa sút thể lực và thiếu khát khao ghi thêm bàn.
Bệnh viện Mắt Sông Cầu Bắc Ninh khám, tặng quà gần 1.000 người có công dịp 27/7
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Bệnh viện Mắt Sông Cầu phối hợp nhiều đơn vị tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho gần 1.000 người có công.
Tin nóng thế giới hôm nay 26/7: Ukraine bị tố tấn công tàu Iran trên biển Caspi
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 26/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine, vụ tấn công tàu hàng trên biển Caspi và bão Noul ở miền Nam Trung Quốc.
Hiệu trưởng lý giải thí sinh 3 điểm/môn đỗ lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh lớp chuyên Lịch sử, số lượng thí sinh đăng ký dự thi còn ít nên nhiều học sinh chỉ đạt 3 điểm/môn vẫn trúng tuyển.
Bí mật phía sau kiệt tác opera kinh điển 'La Traviata' sắp công diễn tại Hà Nội
Ít ai biết phía sau "La Traviata", kiệt tác opera của Giuseppe Verdi chinh phục khán giả hơn 170 năm qua là câu chuyện có thật; vở diễn được dàn dựng rất công phu.
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Bão số 2 Noul suy yếu, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam
Bão số 2 Noul mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 đã đổ bộ đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần.
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