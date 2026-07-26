Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sĩ, Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến viếng nhà quàn hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Lương Ý)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Lương Ý)

Đoàn công tác cũng thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, việc làm này khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại nhà quàn hài cốt các anh hùng liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, đoàn công tác cũng trực tiếp kiểm tra các vị trí tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực khai quật.

Tại đây đoàn đã nghe Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo tiến độ thực hiện; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại thực địa.