Trải nghiệm không gian Lifestyle Icy Bar thời thượng đổ bộ 6 tỉnh mùa hè này

(VTC News) -

Khám phá Hanoi Premium Rising Star Fest – điểm hẹn mùa hè mang phong cách thời thượng

Trong mùa hè 2026, Hanoi Premium Rising Star Fest dự kiến diễn ra từ ngày 26/06 đến 02/08, lần lượt đổ bộ tại Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An.

Hanoi Premium Rising Star Fest 2026.

Tại Rising Star Fest, Hanoi Premium mang đến Lifestyle Icy Bar – nơi công nghệ, phong cách sống và trải nghiệm thưởng bia giao thoa cho đến trải nghiệm bia thời thượng trong không gian băng giá giữa mùa hè, đánh thức trọn vẹn vị êm tinh tế của Hanoi Premium.

Thông tin sự kiện Hanoi Premium Rising Star Fest 2026.

Năm nay, Hanoi Premium Rising Star Fest 2026 sẽ được tổ chức tại 6 địa điểm trên khắp 6 tỉnh thành:

1. Phú Thọ | Tỉnh Phú Thọ | Ngày 26/6/2026 đến ngày 28/6/2026

2. Hải Phòng | Tỉnh Hải Phòng | Ngày 03/7/2026 đến ngày 05/7/2025

3. Ninh Bình | Tỉnh Ninh Bình | Ngày 10/7/2026 đến ngày 12/7/2026

4. Thái Nguyên | Tỉnh Thái Nguyên | Ngày 17/7/2026 đến ngày 19/7/2026

5. Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | Ngày 24/7/2026 đến ngày 26/7/2026

6. Nghệ An | Tỉnh Nghệ An | Ngày 31/7/2026 đến ngày 02/8/2026

Sự kiện mở cửa tự do. Khách hàng có cơ hội tham quan, tìm hiểu về câu chuyện và hành trình tạo ra thương hiệu; khám phá về cách thức thưởng bia tuyệt hảo tại không gian đa tầng thời thượng cùng với chương trình nghệ thuật hấp dẫn, đồng thời có rất nhiều phần quà độc đáo đang đón chờ.

Lifestyle Icy Bar - trải nghiệm thưởng bia tinh hoa trong không gian lạnh sâu độc đáo giữa mùa hè

Không gian sự kiện Hanoi Premium Rising Star Fest 2026.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Hanoi Premium Rising Star Fest 2026 là không gian Lifestyle Icy Bar – nơi trải nghiệm thưởng bia độc đáo được nâng cấp thành một hành trình đa giác quan, hiện đại và giàu cảm hứng.

Khu vực trải nghiệm Lifestyle Icy Bar.

Tại tầng 1, người tham gia bước vào hành trình Rising Star thông qua những điểm chạm công nghệ AI và không gian tương tác thời thượng. Đây không chỉ là khu vực check-in, mà còn là nơi mỗi cá nhân có thể khám phá dấu ấn riêng, tạo nên phiên bản nổi bật hơn của chính mình và lưu giữ những khoảnh khắc mang đậm tinh thần Hanoi Premium.

Trải nghiệm trải nghiệm AI cá nhân hóa, mở đầu hành trình Rising Star.

Tiếp nối hành trình đó, tầng 2 là nơi hành trình các Rising Star trải nghiệm thưởng bia tinh hoa trong không gian lạnh sâu độc đáo giữa mùa hè. Từ khoảnh khắc khoác lên mình lớp áo mùa đông, người tham gia bước tầng 2, nơi cái lạnh trở thành một phần của trải nghiệm tận hưởng.

Thưởng thức vị bia êm đằm trong không gian lạnh sâu.

Không khí mát lạnh sảng khoái giúp đánh thức trọn vẹn cảm giác về một dòng bia được tạo nên từ công nghệ lên men dài ngày và hệ thống lạnh sâu 2 tầng hiện đại bậc nhất thế giới. Từng ngụm bia không chỉ mang đến vị bia êm mượt, tinh tế, mà còn mở ra một cách thưởng bia mới mẻ, khác biệt và đáng nhớ hơn.

Pickleball Zone – sân chơi năng động cho thế hệ Rising Star

Bên cạnh Lifestyle Icy Bar, Pickleball Zone mang đến một điểm nhấn thể thao trẻ trung và thời thượng tại Hanoi Premium Rising Star Fest 2026. Những màn biểu diễn Pickleball đầy phong cách sẽ góp phần thổi thêm năng lượng hiện đại vào không gian lễ hội, nơi người tham gia có thể hòa mình vào tinh thần thể thao năng động, cảm nhận nhịp sống trẻ trung và tận hưởng mùa hè theo cách cuốn hút hơn.

Trải nghiệm môn thể thao Pickleball đầy phong cách.

Đại nhạc hội Rising Star – nơi mùa hè bùng nổ cảm xúc

Đêm nhạc Hanoi Premium Show 2026.

Với sự đầu tư công phu, hoành tráng, chương trình nghệ thuật của Hanoi Premium Fest sẽ đem tới những đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm độc đáo.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc có sự tham gia của dàn nghệ sĩ đình đám: Dương Domic, Rhyder, Isaac, Quân AP, Bùi Công Nam, Vũ Thảo My, và 24K.Right..., hứa hẹn sẽ đưa khán giả tận hưởng không khí sôi động đầy cảm xúc.

Đêm nhạc của Hanoi Premium Fest 2026.

Khám phá bí kíp thưởng thức bia đúng chuẩn, giúp cảm nhận được hương vị tuyệt hảo và thơm ngon nhất của dòng bia thời thượng Hanoi Premium. Tham gia trải nghiệm hoạt động sảng khoái năng động và nhận về những phần quà dẫn như áo Premium, túi Tote, bình nước, pack 2 lon Hanoi Premium,…

Hanoi Premium Rising Star Fest sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho mọi người yêu thích vị bia thời thượng trong mùa hè. Sự kiện mang đến một không gian hiện đại, nâng tầm các trải nghiệm thưởng thức bia lên tầng cao mới.

Theo dõi và cập nhật thông tin sự kiện Hanoi Premium Fest 2026 tại Facebook Fanpage Bia Hà Nội: https://www.facebook.com/biahanoi1890

* Sự kiện mở cửa tự do dành cho người trên 18 tuổi. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Đã uống rượu bia không lái xe.