TP.HCM xem xét tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

(VTC News) -

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, ngay sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký nguyện vọng (17h ngày 12/5), Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ rà soát để bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh với những trường còn điều kiện cơ sở vật chất, phòng học mà thực tế có thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều hơn chỉ tiêu được giao.

Ông Nam cũng cho biết, năm nay, số học sinh lớp 9 dự kiến tốt nghiệp THCS là 114.601 em (tăng 2.602 học sinh so với năm học trước).

Căn cứ vào thực tế, Sở đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 115 trường THPT công lập là 71.820 chỉ tiêu - tăng 800 chỉ tiêu so với báo cáo trước đó do tính thêm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 2 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập chiếm 63% so với số lượng học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS.

TP.HCM: Rà soát để bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. (Ảnh minh họa).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM còn cho biết thêm, trong năm học 2022-2023, có 6.989 hồ sơ trúng tuyển nhưng không nhập học. Đến năm học 2023 - 2024, có 6.093 hồ sơ ảo, phần lớn trong số đó tập trung ở 5 huyện ngoại thành.

Một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao trong năm học 2023 - 2024 như: THPT Phong Phú (364 hồ sơ), THPT Đa Phước (347 hồ sơ), THPT Trung Lập (173 hồ sơ), Cần Thạnh (161 hồ sơ), THPT An Nhơn Tây (131 hồ sơ)...Đối với khu vực nội thành, một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao như: THPT Nguyễn Văn Linh (266 hồ sơ), THPT Nguyễn Văn Tăng (203 hồ sơ), THPT Ngô Gia Tự (135 hồ sơ)...

Lý giải nguyên nhân dẫn đến việc giảm chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm nay, ông Nam nhìn nhận công tác tuyển sinh vẫn giữ ổn định như mọi năm.

Trên cơ sở đó, năm học 2024 - 2025, 5 huyện kể trên sẽ giảm 1.990 chỉ tiêu (huyện Bình Chánh 735 chỉ tiêu, huyện Hóc Môn 595 chỉ tiêu, huyện Củ Chi 405 chỉ tiêu, huyện Nhà Bè 90 chỉ tiêu, huyện Cần Giờ 165 chỉ tiêu), TP Thủ Đức và 16 quận còn lại giảm 3.334 chỉ tiêu so với năm học trước.

Trong đó, một số trường THPT như: THPT Bùi Thị Xuân, Trung học thực hành (Đại học Sư phạm TPHCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Công Trứ... sẽ được giữ nguyên chỉ tiêu so với năm học trước. Bên cạnh đó, các trường THPT Trần Khai Nguyên, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Du... sẽ được tăng chỉ tiêu.

Ông Nam nhận đinh, việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT giựa trên cơ sở sát với tình hình thực tế nhập học của học sinh. Vì vậy, việc lập kế hoạch, giao chỉ tiêu được điều chỉnh để tránh tình trạng hồ sơ ảo, giao chỉ tiêu sát với tình hình, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của các trường THPT công lập.

Ngoài ra, dựa trên số lượng hồ sơ nhập học tại các trường chưa đủ so với chỉ tiêu được giao, Sở GD&ĐT xây dựng phương án tuyển sinh đợt 2 phù hợp tình hình thực tế của từng trường THPT nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho con em trên địa bàn.