Top xe SUV 7 chỗ đáng mua nhất năm 2026

Thị trường xe SUV 7 chỗ ngồi giữ vững sức hút lớn đối với nhóm khách hàng yêu thích dịch chuyển, gia đình đông người tại Việt Nam. Số liệu doanh số các tháng đầu năm 2026 cho thấy người tiêu dùng ưu tiên dòng xe gầm cao, rộng rãi, sở hữu kết cấu khung gầm chắc chắn, hệ dẫn động linh hoạt, khả năng vượt địa hình vượt trội.

1. Ford Everest

Ford Everest liên tục dẫn đầu danh sách xe ô tô bán chạy các tháng đầu năm 2026 tại Việt Nam. Mẫu SUV thương hiệu Mỹ chinh phục người dùng bằng thiết kế cơ bắp, kết cấu khung gầm rời cứng vững, khả năng cách âm khoang cabin hàng đầu phân khúc.

Ford Everest dẫn đầu doanh số phân khúc SUV 7 chỗ nhờ khả năng vận hành vượt trội.

Phiên bản động cơ xăng mới ra mắt kết hợp tùy chọn động cơ dầu tăng áp kép mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ, êm ái. Hệ thống dẫn động bốn bánh thông minh cùng hộp số tự động mười cấp giúp xe vượt địa hình dốc, đường trường tối ưu.

2. Toyota Fortuner

Toyota Fortuner duy trì vị trí vững chắc trong nhóm SUV 7 chỗ bán chạy nhờ tính thực dụng cao, độ bền bỉ cơ khí thương hiệu Nhật Bản. Dòng xe sở hữu khoảng sáng gầm lớn, hệ thống treo tinh chỉnh giúp dập tắt dao động nhanh, vận hành ổn định dải tốc độ cao.

Toyota Fortuner khẳng định giá trị bằng độ bền bỉ cơ khí, chi phí vận hành bình dân.

Fortuner thu hút nhóm khách hàng kinh doanh, gia đình đề cao chi phí bảo dưỡng bình dân, phụ tùng dễ thay thế, khả năng giữ giá vượt trội khi chuyển nhượng.

3. Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport là lựa chọn chất lượng trong phân khúc SUV 7 chỗ nhờ hệ thống dẫn động bốn bánh linh hoạt danh tiếng, khóa vi sai cầu sau hỗ trợ vượt địa hình khó khăn.

Mitsubishi Pajero Sport sở hữu hệ dẫn động linh hoạt.

Mẫu xe trang bị khối động cơ dầu tăng áp vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Không gian nội thất thiết kế thực dụng, tích hợp gói công nghệ an toàn chủ động tiên tiến giúp bảo vệ hành khách, người lái tối đa suốt hành trình dài.

4. Isuzu mu-X

Isuzu mu-X tối ưu hóa bài toán kinh tế cho doanh nghiệp, khách hàng chạy dịch vụ.

Isuzu mu-X góp mặt trong danh sách nhờ sở hữu khối động cơ dầu nổi tiếng về độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Đây là mẫu SUV 7 chỗ có mức giá tiếp cận dễ dàng nhất phân khúc, tối ưu hóa bài toán kinh tế cho doanh nghiệp, khách hàng vận hành tần suất cao. Thế hệ mới cải tiến không gian nội thất rộng rãi, nâng cấp hệ thống khung gầm chắc chắn, mang lại sự an tâm tuyệt đối khi chở đủ tải.

5. Hyundai Palisade

Hyundai Palisade là lựa chọn SUV 7 chỗ cỡ lớn sở hữu không gian rộng rãi vượt trội.

Hyundai Palisade liên tục ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn nhờ mức giá tiếp cận dễ dàng hơn các đối thủ nhập khẩu. Mẫu xe sở hữu kích thước bề thế, cấu hình ba hàng ghế rộng rãi cho cả người lớn. Khối động cơ dầu vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu kết hợp không gian nội thất bọc da cao cấp, trang bị tiện nghi dày đặc giúp dòng xe Hàn Quốc chinh phục nhóm khách hàng gia đình cao cấp.

6. Ford Explorer

Ford Explorer khẳng định vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng sang cỡ lớn.

Ford Explorer giữ vững vị thế dòng SUV 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ được ưa chuộng nhất. Xe trang bị động cơ tăng áp hiệu suất cao, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh giúp vận hành chắc chắn, đầm lì tốc độ cao. Khoang cabin sở hữu vật liệu cao cấp, hệ thống giải trí tân tiến, hàng ghế thứ ba gập điện tiện lợi, mang lại trải nghiệm sang trọng cho chủ sở hữu.