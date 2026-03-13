Toyota mạnh tay với loạt ưu đãi và chính sách hậu mãi cho khách trong tháng 3

(VTC News) -

Toyota kích cầu sau Tết với ưu đãi tháng 3

Từ nay đến hết 31/3/2026, Toyota triển khai chương trình ưu đãi cho các mẫu xe thuộc phân khúc đang được người tiêu dùng Việt quan tâm nhờ tính thực dụng và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Theo đó, bộ đôi MPV 7 chỗ gầm cao cỡ nhỏ Veloz Cross và Avanza Premio được ưu đãi cao nhất tương đương 100% lệ phí trước bạ, mức giảm tối đa từ 64 – 66 triệu đồng với Veloz Cross và 56 – 60 triệu đồng cho Avanza Premio (tùy phiên bản).

Nhiều mẫu xe Toyota áp dụng mức khuyến mại hấp dẫn trong tháng 3.

Mức ưu đãi đến 50% lệ phí trước bạ được áp dụng cho nhóm sedan và SUV đô thị, tương đương mức giảm 23 - 27 triệu đồng cho Vios và 33 – 37 triệu đồng đối với Yaris Cross.

Chiến lược hiện nay của Toyota cho các chương trình khuyến mại là thay vì triển khai theo các đợt ngắn hạn thì sẽ duy trì một cách tương đối đều đặn và mở rộng cho nhiều dòng xe khác nhau. Điều này giúp khách hàng có thêm thời gian cân nhắc, lái thử và so sánh các mẫu xe trước khi quyết định, thay vì phải chờ đợi hoặc chạy theo các chương trình ưu đãi mang tính thời điểm.

Yaris Cross và Vios nhận ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp vào giá trị xe, Toyota cũng chú trọng về các giải pháp tài chính cho khách hàng với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 5,99%/năm trong 6 tháng đầu cho khách mua các xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Hilux…cho đến tất cả các mẫu xe HEV hiện được hãng phân phối.

Với một số nhóm khách hàng đặc thù như công viên chức nhà nước, nhân sự đại lý/nhà cung cấp, nhân viên tại các doanh nghiệp hàng đầu cả nước, Toyota còn triển khai chương trình “Vay trả trước 0 đồng” cùng lãi suất cố định trong 2 năm khi mua xe, áp dụng với tất cả các mẫu xe Toyota. Những chính sách này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, đặc biệt với những khách hàng mua xe lần đầu hoặc sử dụng xe cho mục đích kinh doanh dịch vụ.

Hybrid tiếp tục là điểm nhấn trong chiến lược sản phẩm

Xe Hybrid ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý trong giai đoạn đầu năm 2026 là sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc xe hybrid. Theo số liệu bán hàng tháng 2/2026, Toyota đã bán ra 709 xe HEV, tăng gấp 3 lần so với tháng trước. Đáng chú ý, phiên bản HEV chiếm hơn 95% tổng doanh số Corolla Cross trong tháng và trở thành mẫu xe bán chạy nhất mảng xe xăng lai điện.

Kết quả tích cực này cho thấy niềm tin và sự yêu thích của khách hàng dành cho dòng xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải nhưng vẫn giữ thói quen sử dụng xe quen thuộc. Hiện Toyota cũng là thương hiệu có danh mục xe Hybrid đa dạng nhất tại Việt Nam với 6 mẫu xe trải dài nhiều phân khúc, góp phần thúc đẩy sự phổ biến của dòng xe này.

Để góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xe xanh, trong tháng 3, khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua xe Toyota Hybrid tại các đại lý có hoạt động T-SURE sẽ được chọn: 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí bảo dưỡng 2 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Xu hướng lựa chọn xe trong năm 2026

Quan sát thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây cho thấy xu hướng dịch chuyển khá rõ ràng: các dòng SUV, Crossover và MPV ngày càng chiếm ưu thế. Trong phân khúc SUV đô thị, Toyota Yaris Cross tiếp tục duy trì doanh số ổn định. Mẫu xe này được nhiều khách hàng trẻ lựa chọn nhờ sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, thiết kế trẻ trung, tiện nghi dồi dào và công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc.

Vios vẫn bền bỉ dẫn đầu phân khúc sedan hạng B.

Ở chiều ngược lại, sedan hạng B dù ít được quan tâm nhưng vẫn giữ vị trí nhất định trên thị trường. Toyota Vios là minh chứng tiêu biểu khi vẫn giữ doanh số ổn định ngay cả ở tháng Tết với mức 615 xe bán ra. Theo nhiều đại lý, lợi thế của Vios nằm ở giá bán hợp lý, tính bền bỉ và tính thực dụng cao, phù hợp cho cả khách hàng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ.

Bên cạnh đó, trang bị công nghệ an toàn cũng đang trở thành yếu tố được nhiều người dùng “chấm điểm” khi lựa chọn xe. Trong chuyến du xuân đầu năm cùng bạn bè trên chiếc Veloz Cross, chị Ngọc Ly kể rằng chính những tính năng hỗ trợ lái đã khiến chuyến đi trở nên thoải mái hơn: “Khi xe chạy trên cao tốc, hệ thống cảnh báo lệch làn phát tín hiệu âm thanh và hỗ trợ đưa vô lăng về đúng làn.

Lúc lùi xe từ bãi đỗ chùa Dâu, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng camera 360 cũng giúp quan sát rõ hơn vì đường có nhiều xe tải đi qua. Vậy mới thấy, xe được trang bị nhiều tính năng an toàn cũng sẽ giúp người lái bớt căng thẳng và tránh được những va chạm không đáng có”.

Với loạt ưu đãi trải dài nhiều dòng xe cùng các chính sách tài chính linh hoạt, chương trình khuyến mại tháng 3 của Toyota góp phần giảm hàng chục triệu đồng chi phí sở hữu ban đầu và mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng. Đồng thời, cũng góp phần thúc đẩy doanh số giai đoạn sau Tết và tạo đà để Toyota duy trì mức tăng trưởng trong quý II/2026.