Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể sớm bị bắt giữ

(VTC News) -

Hôm 31/12, Tòa án quận phía Tây Seoul ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc chủ mưu ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3/12 và lạm dụng quyền lực. Ông Yoon Suk-yeol trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc đối mặt với lệnh bắt giữ.

Kể từ khi lệnh bắt giữ được ban hành, CIO nhiều lần phối hợp với cảnh sát về thời điểm và phương pháp chính xác để thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Reuters)

CIO từng yêu cầu lệnh bắt giữ ngay sau khi ông Yoon Suk-yeol phớt lờ cả ba lệnh triệu tập để thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra chung với cảnh sát và đơn vị điều tra của Bộ Quốc phòng về lệnh thiết quân luật.

Trong khi lệnh bắt giữ được thực hiện nhanh chóng sau khi ban hành, CIO dường như rất lưu tâm đến cách thức và thời điểm thực hiện, vì lệnh này nhắm vào tổng thống đang tại vị.

Cơ quan an ninh tổng thống cho biết họ sẽ thực hiện biện pháp an ninh theo đúng trình tự sau khi lệnh bắt giữ ban hành. Điều này làm dấy lên lo ngại lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol tiếp tục bị cản trở vì lý do an ninh.

CIO cũng tuyên bố thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol trước hạn chót ngày 6/1.

"Chúng tôi mong quá trình thực thi diễn ra suôn sẻ, không có xáo trộn lớn nào. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang phối hợp để huy động cảnh sát nhằm chuẩn bị sẵn sàng", Giám đốc CIO Oh Dong-woon nói.

Trước đó, Cơ quan An ninh Tổng thống chặn điều tra viên vào khu phức hợp văn phòng tổng thống và nơi ở chính thức của ông Yoon Suk-yeol, với lý do lo ngại về an ninh.

Nhóm pháp lý của Tổng thống Yoon Suk-yeol gọi lệnh bắt là "bất hợp pháp và không hợp lệ". Đồng thời, nộp đơn đề nghị hủy lệnh bắt. Giám đốc CIO cho biết không giống như lệnh khám xét, lệnh bắt giữ hoặc tạm giam do tòa án ban hành không thể bị cản trở về mặt pháp lý.