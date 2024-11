Tổng cục Thuế: Temu đã đăng ký thuế tại Việt Nam

(VTC News) -

Trước việc dư luận quan tâm về công tác quản lý thuế đối với một số sàn thương mại điện tử (TMĐT) có tính chất xuyên biên giới mới xuất hiện và đang được quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian vừa qua, điển hình như sàn Temu do Công ty Elementary Innovation Pte. Ltd là chủ sở hữu, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây cho biết, ngày 4/9/2024, sàn TMĐT Temu đã được Công ty Elementary Innovation Pte. Ltd đăng ký thuế qua Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) của Tổng cục Thuế và đã được cấp mã số thuế.

Tổng cục Thuế cho biết thêm, theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, sàn Temu sẽ bắt đầu nộp tờ khai từ thời điểm quý III/2024 (thời hạn kê khai thuế của tờ khai quý III năm 2024 là 31/10/2024) kê khai cho doanh thu từ thời điểm bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.

Như vậy, theo quy định, dự kiến tháng 10/2024 mới phát sinh doanh thu nộp thuế và sẽ kê khai doanh thu vào kỳ khai thuế quý IV/2024 thời hạn nộp là 31/01/2025 nếu được cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công Thương cấp phép hoạt động.

Tổng cục Thuế cho biết Temu đã đăng ký thuế tại Việt Nam. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Tổng cục Thuế khẳng định, công tác quản lý thuế đối với các sàn TMĐT cả trong nước và sàn TMĐT có yếu tố xuyên biên biên giới mà hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đều được cơ quan thuế Việt Nam thực hiện quản lý thuế chặt chẽ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng, minh bạch theo đúng quy định pháp luật thuế của Việt Nam.

Đồng thời Tổng cục Thuế cũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách thuế đến các chủ thể, đặc biệt là các chủ thể mới có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ yên tâm sản xuất kinh doanh và có đóng góp nghĩa vụ thuế vào ngân sách của Nhà nước.

Tổng cục Thuế cho biết thêm, ​​đối với công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số được cơ quan thuế quản lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Theo đó các nhà quản lý sàn TMĐT có trách nhiệm đăng ký, tự tính, tự khai, tự nộp thuế trực tiếp thông qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế (Tổng cục Thuế đã triển khai vận hành Cổng TTĐT dành cho Nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) từ thời điểm năm 2022).

Đối với hoạt động kinh doanh TMĐT kinh doanh trên nền tảng số có tính chất xuyên biên giới, NCCNN nếu có phát sinh doanh thu tại Việt Nam nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện rà soát và có các biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo quản lý thuế hiệu quả, minh bạch và công bằng đối với các hoạt động kinh doanh truyền thống.

Trường hợp NCCNN khai chưa đúng doanh thu, cơ quan thuế sẽ thực hiện đối chiếu dữ liệu để xác định doanh thu đề nghị NCCNN thực hiện nghĩa vụ và thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định nếu có dấu hiệu gian lận, trốn thuế.

Hoạt động kinh doanh TMĐT xuyên biên giới là hoạt động mới phát sinh tại Việt Nam, có nhiều đặc điểm khác biệt so với hoạt động kinh doanh truyền thống. Để đảm bảo quản lý hiệu quả đối với hoạt động này, Tổng cục Thuế đã kịp thời nghiên cứu, tham mưu các các cấp có thẩm quyền ban hành cơ sở pháp lý và triển khai vận hành Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục đánh giá tình hình thực tiễn quản lý thu đối với các NCCNN và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số luật, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 123/NĐ-CP về hóa đơn để quản lý thuế đối với hoạt động này đảm bảo quản lý thuế hiệu quả, thu đúng, thu đủ đối với các NCCNN khi thực hiện kinh doanh tại Việt Nam.