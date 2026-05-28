Israel cắt đứt quan hệ với Tổng Thư ký Liên hợp quốc

“Chúng tôi chấm dứt làm việc với vị Tổng Thư ký Liên hợp quốc này", Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc cho biết. Israel chỉ trích quyết định của ông Guterres đã đưa Israel vào cùng một danh sách đen với Hamas, ISIS và "những tổ chức khủng bố tàn bạo nhất thế giới".

Israel đưa ra thông báo hôm 28/5 về việc đình chỉ quan hệ sau khi các thực thể Israel bị đưa vào danh sách đen của Liên hợp quốc liên quan đến bạo lực tình dục trong các khu vực xung đột. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Danny Danon, cho biết phái bộ Israel sẽ “không còn bất kỳ liên hệ nào” với văn phòng Tổng Thư ký chừng nào ông Guterres còn giữ chức.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: AP)

Theo các quan chức Israel, quyết định được đưa ra sau nhiều tháng trao đổi giữa phái đoàn Israel tại Liên hợp quốc và các đại diện Liên hợp quốc. Israel cho biết họ đã cung cấp tài liệu, dữ liệu và các phản hồi chi tiết nhằm bác bỏ những cáo buộc được nêu trong báo cáo.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc vẫn giữ nguyên việc đưa các thực thể Israel vào danh sách đen cùng với Hamas và các nhóm vũ trang khác.

Trước đó, báo cáo Liên hợp quốc được công bố bởi văn phòng của ông Antonio Guterres vào tháng 7/2025 đưa Hamas vào danh sách các “bên bị nghi ngờ một cách đáng tin cậy về việc thực hiện hoặc phải chịu trách nhiệm cho các hành vi cưỡng hiếp hoặc các hình thức bạo lực tình dục khác trong các cuộc xung đột vũ trang”.

Động thái này được đưa ra sau khi Đại diện Đặc biệt Pramila Patten kết luận rằng Hamas thực hiện bạo lực tình dục có hệ thống trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 cũng như đối với các con tin bị giam giữ tại Gaza.

Theo tờ Ynet, Israel cho rằng quyết định đưa Hamas vào cùng một danh sách đã dẫn đến áp lực đối với trụ sở Liên hợp quốc tại Turtle Bay nhằm đưa cả Israel vào danh sách này. Báo cáo thường niên mới nhất về bạo lực tình dục trong các khu vực xung đột hiện vẫn chưa được công bố công khai.

Ông Dannon nói thêm rằng Israel “sẽ chờ một tổng thư ký chuyên nghiệp và công bằng lên giữ chức". Ông Antonio Guterres dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Động thái này đánh dấu thêm một bước leo thang trong mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Israel và Liên hợp quốc kể từ vụ tấn công ngày 7/10 và cuộc chiến ở Gaza. Các quan chức Israel nhiều lần cáo buộc một số cơ quan của Liên hợp quốc có thái độ "thiên vị" chống lại nước này trong cách xử lý cuộc xung đột.