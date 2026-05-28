Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Thái Lan cùng xây dựng chuỗi giá trị mới của ASEAN

Diễn đàn là một điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm của hai nước đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam tại Thủ đô Bangkok - Trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch và kết nối năng động hàng đầu của Đông Nam Á; đồng thời là điểm gặp gỡ của nhiều dòng chảy hợp tác, đầu tư và sáng tạo trong khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế quan trọng của ASEAN, có quan hệ hữu nghị bền chặt, tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và lợi ích phát triển ngày càng đan xen.

Đặc biệt, nếu đặt hai nền kinh tế cạnh nhau thì sẽ có một không gian phát triển trên 1.100 tỉ USD, gần 175 triệu dân, nằm ở trung tâm Đông Nam Á, kết nối trực tiếp với Mê Công, ASEAN, Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương và các tuyến thương mại toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam. Ảnh TTXVN

Sau khi điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ 2 nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng, so với tiềm năng hiện có vẫn còn nhiều khoảng trống chưa được khai thác như thương mại vẫn chủ yếu dựa trên trao đổi hàng hóa, đầu tư hai chiều chưa phản ánh hết năng lực của doanh nghiệp hai nước, liên kết sản xuất, tài chính số, du lịch, dịch vụ còn rời rạc, giá trị cộng hưởng trong chuỗi cung ứng ASEAN chưa thật sự rõ nét.

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị và mong muốn hợp tác hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu. Dựa vào thế mạnh bổ trợ về nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán lẻ, năng lượng, du lịch và dịch vụ, hai bên có thể kết nối sâu hơn trong sản xuất, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc để cùng tạo ra những sản phẩm, chuỗi cung ứng và giá trị mới mang dấu ấn ASEAN.

"Thúc đẩy "Ba kết nối" để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước hết là kết nối sản xuất, gồm liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, công nghiệp chế biến, ô tô, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Tiếp theo là kết nối hạ tầng: phối hợp tốt hơn logistics đường bộ, hàng không, cảng biển, trung tâm phân phối và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Sau cùng là kết nối chuyển đổi: thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực. Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN; đưa hợp tác kinh tế đi sâu vào đời sống người dân thông qua du lịch, dịch vụ và tài chính số", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Nêu rõ, Việt Nam đã và đang tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính; đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, lắng nghe, đồng hành và cùng tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nghiệp hai nước bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy sáng tạo và trách nhiệm phát triển cao hơn.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Thái Lan và Việt Nam, đồng thời cho rằng 2 nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

Và thực tế cũng cho thấy, nền kinh tế của Thái Lan và Việt Nam có tính bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn, khi cả 2 nước đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra "động lực tăng trưởng mới" thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch. Do đó, hợp tác trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dịp này, Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh, Chính phủ Thái Lan luôn hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh để tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của 2 nền kinh tế, bởi sự thành công của hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ không thể đạt được nếu thiếu vai trò mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp vốn luôn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chứng kiến lễ công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM đến Phuket của Vietnam Airlines với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ đầu tháng 7 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, du lịch giữa hai nước. Hai Nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến Vietjet công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thailand, đồng thời chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam - Thái Lan. Lãnh đạo hai nước cũng đã chứng kiến các tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng, dầu khí, hàng không trao hợp tác với các đối tác Thái Lan về chuyển đổi, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, du lịch, dịch vụ tài chính và các giải pháp công nghệ, nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ USD như nhấn mạnh của lãnh đạo hai nước.

