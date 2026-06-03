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Xuất bản ngày 03/06/2026 10:57 AM
Cập nhật lúc 10:57 AM ngày 03/06/2026

Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Sáng 3/6, trước thềm diễn ra Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, các thành viên trong Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham gia đoàn có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, các thành viên trong Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.

Tiếp đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ 3-5/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ 3-5/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

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