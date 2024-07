Tình tiết bất ngờ vụ tài xế taxi 'drift' gây náo loạn đường phố Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 2/7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ Ngô Mạnh C. (SN 1983, ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để củng cố hồ sơ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngô Mạnh C. là đối tượng "drift" xe taxi náo loạn đường Phạm Hùng vào sáng cùng ngày. Tại cơ quan công an, Ngô Mạnh C. (SN 1983, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khai nhận hành vi điều khiển taxi vi phạm như clip đăng tải trên mạng xã hội.

Ngô Mạnh C. tại cơ quan công an.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc taxi màu trắng nhãn hiệu Thanh Nga BKS: 30E-415.xx chạy ngược chiều với tốc độ cao trên đường Phạm Hùng, đoạn trước cửa Bến xe khách Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Khi ngược chiều đến ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết, lái xe tiếp tục điều khiển quay đầu xe bất ngờ trước hàng loạt phương tiện đang chờ đèn đỏ làm nhiều người hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Ngay sau đó, CSGT tìm ra xe ô tô BKS 30E-415.xx đang lưu thông trên đường nên yêu cầu lái xe đưa phương tiện về Đội CSGT đường bộ số 6 để làm rõ.

Hình ảnh taxi gây rối trật tự công cộng trên đường Phạm Hùng.

Qua làm việc, lái xe khai tên N.V.T. (SN 1995, quê Xuân Trường, Nam Định). Anh T. trình bày, khoảng 6h25 cùng ngày, anh T. điều khiển ô tô trên đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình. Tại đây, tài xế để xe nổ máy rồi xuống mua nước uống.

Bất ngờ, anh T. phát hiện có một đối tượng mở cửa, lái xe taxi điều khiển gây mất trật tự công cộng trên đường Phạm Hùng và khu vực bến xe Mỹ Đình. Sau đó, đối tượng này bỏ lại xe và rời đi. Anh T. chỉ biết đối tượng trên tên là C, thường đứng ở cổng bến xe.

Cảnh sát sau đó đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với anh T. cho kết quả không vi phạm. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu "gây rối trật tự công cộng", Đội CSGT số 6 nhanh chóng phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, triệu tập đối tượng liên quan để làm rõ.