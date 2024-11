Tỉnh nào có diện tích rừng lớn nhất cả nước?

A

Nghệ An là tỉnh lớn nhất Việt Nam hiện nay với tổng diện tích là 16.486km2 (theo Tổng cục Thống kê năm 2023).

Trước đây, Nghệ An và Hà Tĩnh được gọi Hoan Châu (trước đời Nhà Lý). Năm 1976 đến 1991, Nghệ An và Hà Tĩnh có tên Nghệ Tĩnh. Từ năm 1991, Nghệ Tĩnh lại tách ra thành 2 tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phía Bắc, Nghệ An giáp tỉnh Thanh Hóa, phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Tây giáp Lào với 419 km đường biên giới trên bộ, phía Đông là bờ biển dài 82km với các bãi tắm đẹp, nổi tiếng nhất là Cửa Lò.

Nghệ An hội tụ đầy đủ các tuyến giao thông huyết mạch, với 91km quốc lộ 1A chạy qua; đường Hồ Chí Minh (chạy song song với quốc lộ 1A dài 132km); quốc lộ 15 ở phía Tây dài 149km chạy xuyên suốt tỉnh... Tỉnh có tuyến đường sắt Bắc - Nam dài 94km, có sân bay quốc tế Vinh.