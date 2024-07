Thực hư tin đồn thịt nướng gây ung thư

(VTC News) -

Thịt nướng là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng cũng không ít người gạch bỏ món ăn ngon này ra khỏi thực đơn vì lo ngại nguy cơ mắc ung thư.

Thực tế, quá trình nướng thịt sẽ sản sinh ra 2 hợp chất là hydrocarbon thơm đa vòng và amin dị vòng. Theo thông tin trên tờ New York Times, chưa có nghiên cứu trực tiếp ở người chứng minh 2 hợp chất này có thể gây ung thư. Tuy nhiên các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra hydrocarbon thơm đa vòng và amin dị vòng có thể làm thay đổi DNA và dẫn tới ung thư nếu tiêu thụ với liều lượng cực cao.

Thịt nướng gây ung thư không là băn khoăn của nhiều người. (Ảnh: Food Fire Friends)

Vậy có nên tiếp tục ăn thịt nướng?

Theo các chuyên gia, thịt nướng làm tăng nguy cơ mắc ung thư của bạn hay không phụ thuộc vào số lượng và tần suất mà bạn ăn món ăn này. Điều đó có nghĩa là nếu bạn ăn thịt nướng với lượng vừa phải, bạn không cần lo lắng. Tuy nhiên, để giảm mức độ tiếp xúc với các hợp chất trên, ngoài việc giảm thiểu lượng thịt ăn, bạn nên áp dụng thêm các biện pháp sau đây:

1. Chọn loại thịt để nướng

Nướng cá, các loại hải sản, thịt gia cầm hoặc thực phẩm có nguồn gốc thực vật sẽ an toàn hơn là thịt đỏ và đặc biệt là các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích. Tổ chức Y tế Thế giới xếp thịt chế biến sẵn và thịt đỏ vào nhóm chất gây ung thư.

Việc nướng cá và hải sản vẫn có thể sản sinh ra amin dị vòng. Tuy nhiên, thời gian chín của cá và hải sản sẽ ngắn hơn là thịt gà hoặc thịt bò, từ đó giảm được sự tích tụ của các hợp chất độc hại.

2. Ướp thịt trước khi nướng

Nghiên cứu cho thấy, ướp thịt ít nhất 30 phút có thể làm giảm sự hình thành amin dị vòng khi nướng thịt.

3. Nướng thịt cùng với các loại rau củ, trái cây

Nhiều loại trái cây và rau củ có tác dụng bảo vệ bạn khỏi nguy cơ mắc ung thư bởi chúng không tạo ra amin dị vòng khi được nướng chín. Một số chuyên gia gợi ý, bạn nên xiên thịt xen kẽ với ớt chuông, hành tây, đào hoặc dứa. Điều này sẽ giúp giảm sự tiếp xúc của thịt với nhiệt độ cao.

4. Sử dụng các loại gia vị và thảo mộc

TS Nigel Brockton, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ cho biết, nướng thịt cùng các loại thảo mộc, gia vị là phương pháp hữu ích để ngăn chặn sự hình thành các hợp chất có khả năng gây ung thư. Có được tác dụng này là nhờ đặc tính chống oxy hóa của các loại gia vị và thảo mộc.

Nên nướng thịt cùng các loại thảo mộc, rau củ, trái cây. (Ảnh: istock)

5. Tránh hít khói thịt nướng

Theo khuyến cáo của Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, mọi người nên cố gắng hạn chế tối đa hít khói trong quá trình nướng thịt.

6. Tránh nướng thịt quá cháy

Thịt bị nướng cháy đen có hàm lượng các hợp chất gây ung thư cao hơn. Do đó, khi nướng thịt, mọi người cần lưu ý tránh nướng thịt quá kỹ hoặc nướng ở nhiệt độ quá cao. Đồng thời, nên vệ sinh vỉ nướng thường xuyên trong lúc nướng thịt.

7. Giảm thời gian nướng thịt

TS Brockton cho biết, thời gian nướng thịt càng lâu, lượng amin dị vòng được sinh ra sẽ càng cao. Do đó, khi nướng thịt, bạn nên cắt thịt thành miếng nhỏ hơn. Bạn cũng có thể bọc thịt trong giấy bạc khi nướng.

8. Chọn thịt nạc hơn

Để giảm thiểu việc tiếp xúc với hydrocarbon thơm đa vòng, các chuyên gia khuyên bạn nên chọn thịt nạc hơn hoặc cắt bớt phần mỡ có trên thịt.

9. Lật thịt thường xuyên

Theo hướng dẫn của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, khi nướng thịt ở nhiệt độ cao, nếu bạn lật thịt thường xuyên hơn sẽ giảm được sự hình thành amin dị vòng.