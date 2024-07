Thủ tướng: Phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,5-7% trong quý III

(VTC News) -

Sáng 6/7, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định quý III và quý IV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2024 để phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2024.

Người đứng đầu Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng GDP từ 6,5 - 7% trong quý III, sau đó xác định mục tiêu phù hợp trong quý IV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh đó, lạm phát cần giữ ở mức dưới 4,5%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và có thặng dư, bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Thủ tướng quán triệt không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, "say sưa chiến thắng"; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Đồng thời quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều tiết tỉ giá, mặt bằng lãi suất phù hợp. Trong đó lưu ý giảm mặt bằng lãi suất cho vay, chi phí vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng, tăng tiếp cận vốn tín dụng.

"Giữ vững ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu, tiết kiệm chi; đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế, nhất là từ thương mại điện tử. Tiếp tục thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất", Thủ tướng đề cập.

Thủ tướng cũng lưu ý bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; kiên quyết không để thiếu điện.

Theo Thủ tướng, kiên quyết điều chuyển 29,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ chi tiết; tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn ODA; phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao.

Thủ tướng chỉ đạo cần có cơ chế, chính sách cụ thể, hiệu quả thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Cụ thể là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như chíp bán dẫn, AI…

Đồng thời, thúc đẩy tăng cung của nền kinh tế, trong đó lưu ý tập trung thực hiện các giải pháp phát triển cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, nhất là các ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao và các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, lan tỏa mạnh mẽ để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Một nhiệm vụ nữa cũng được Thủ tướng đề cập là chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Triển khai tốt việc tăng lương. Khẩn trương thành lập Quỹ chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát", phấn đấu trong năm 2025 xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; phòng, chống đuối nước, nhất là ở trẻ em trong kỳ nghỉ hè. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường dự báo, cảnh báo thiên tai; sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

"Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lưu ý tăng cường trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao; phòng, chống cháy nổ", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan cần tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong đó tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược.

Về thể chế, cần rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Về đầu tư công, cần tập trung cho hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng điện, hạ tầng số, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư. Về nhân lực cần đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là cho các lĩnh vực mới nổi, giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng quán triệt các Bộ, ngành, địa phương thực hiện với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", "không bàn lùi, chỉ bàn làm, đã làm là có sản phẩm, hiệu quả cụ thể".

Thủ tướng đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế đã phục hồi trở lại như trước đại dịch COVID-19 và tiếp tục xu hướng tích cực. Tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước; tính chung 6 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực và cả năm 2024 có thể cao hơn năm 2023.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương một số địa phương có GRDP 6 tháng tăng mạnh: Bắc Giang tăng 14,14%; Khánh Hoà tăng 12,73%; Thanh Hoá tăng 11,49%; Hà Nam tăng 10,35%; Hải Phòng tăng 10,32%; Trà Vinh tăng 10,27%; Hải Dương tăng 10%.